Новые солнечные панели охлаждают сами себя. Они выделяет воду с помощью специального геля, поэтому долго сохраняют эффективность.

Исследователи объяснили, что солнечные батареи плохо работают при перегреве. Теперь они нашли способ заставить их автоматически охлаждаться, чтобы увеличивать выходную мощность. Они отмечают, что это «простой, элегантный и эффективный [способ] переоборудовать существующие панели для мгновенного повышения эффективности», — отмечает Лянгбинг Ху, специалист по материаловедению из Университета Мэриленда в США.

Сейчас панели обеспечивают 3% мирового спроса на электроэнергию. Это число может увеличиться примерно в пять раз в течение следующего десятилетия. Но при температуре выше 25°C эффективность панелей падает. Поэтому инженеры борются за каждые 0,1% повышения эффективности преобразования энергии, а прирост в 1% станет «революционным».

Их идея состоит в том, чтобы обработать панель специальным гелем, который будет вытягивать тепло из батарей и испарять воду, охлаждающее устройство. Исследователи сравнивают это с потом человека, который испаряется с кожи и охлаждает людей.

Исследователи обнаружили, что количество геля, которое им нужно, зависит от влажности окружающей среды. В пустынной среде с влажностью 35%, солнечная панель площадью 1 кв. м. требует 1 килограмм геля для охлаждения. На территории с влажностью 80% требуется всего 0,3 кг. геля на кв. м. панели.