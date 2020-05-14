Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию сетей электроснабжения блока корпусных производств и окрасочных камер предприятия. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Судостроительный комплекс «Звезда» строится на побережье Уссурийского залива в районе бухты Большой Камень с целью организации выпуска крупнотоннажных судов и оборудования для нефтегазодобычи на континентальном шельфе. Частично производство было запущено в эксплуатацию в 2016 году, в настоящее время идет его расширение.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, запланировано строительство на территории комплекса распределительного пункта РП-10 и двух кабельных линий с напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,650 км между РП-10 и распределительным пунктом РП-50, необходимых для электроснабжения блока корпусных производств и окрасочных камер завода.

Проект реконструкции сетей электроснабжения, включенный в I очередь строительства предприятия, подготовлен ООО Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь». Застройщик и источник финансирования - ООО «ССК «Звезда».

Ранее, в январе 2020 года, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта IV этапа II очереди создания судостроительного комплекса, предусматривающего решения по созданию достроечных цехов.

Работы проводятся в рамках программы «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном федеральном округе России, в том числе поддержка реализации кластерной политики в округе», входящей в государственную программу РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».

Фото: ТАСС