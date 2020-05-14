В Краснодарском крае продолжается реконструкция ряда крупных станций, направленная на расширение их пропускных способностей.

Так, на завершающем этапе находится реконструкция станции Протока в городе Славянск-на-Кубани, где проектом предусмотрено удлинение пяти путей. К настоящему времени здесь уже уложено 9,4 км пути и 39 стрелочных переводов, установлено 177 опор контактной сети и смонтировано 10,3 км контактной сети.

Продолжается реконструкция станции Крымская, где в минувшем месяце выполнялись работы по переустройству газопровода и укладке кабелей автоматических систем регулирования движения поездов. Ранее здесь было завершено строительство железнодорожного путепровода, уложено 2,2 км пути и 8 стрелочных переводов, установлено 276 опор контактной сети, выполнено переустройство 4,5 км воздушных линий электропередачи.

На станции Тихорецкая продолжается реконструкция приемоотправочного парка. В апреле здесь велись работы по монтажу контактной сети и установке систем управления движением. На реконструируемом участке станции уже уложены 1 км пути и 32 стрелочных перевода, а также установлены 87 новых опор контактной сети.

На станции Тимашевская проводится отсыпка земляного полотна для строящегося пути. В рамках реконструкции станции в 2019 году были завершены работы по укладке кабелей связи и систем управления движением, а также строительство 3-х этажного здания, в котором располагается комплекс технических средств для управления движением поездов.