«Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» проводят ремонтные работы на питающих центрах, расположенных в сельской местности Ставрополья.

Для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей небольших населенных пунктов энергетики меняют голый провод на воздушных линиях электропередачи на более надежный, долговечный и безопасный - самонесущий изолированный провод большего сечения (СИП).

В планах текущего года у энергетиков - заменить на СИП более 175 км провода в 26 районах края. На эти работы «Россети Северный Кавказ» направят порядка 27 млн рублей.

В настоящий момент завершаются работы по установке высокотехнологичного провода в селе Вознесеновском Апанасенковского района. Работы по установке провода СИП сегодня ведутся и в других населенных пунктах края - на воздушных линиях электропередачи в Шпаковском районе (ПС «Промкомплекс»), в Кочубеевском районе (ПС «Вревская»), в Грачевском районе (ПС «Спицевская»), в Петровском районе (ПС «Константиновская»).