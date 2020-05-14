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"Россети Северный Кавказ" обновят на Ставрополье более 175 км линий электропередачи

«Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» проводят ремонтные работы на питающих центрах, расположенных в сельской местности Ставрополья.

Для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей небольших населенных пунктов энергетики меняют голый провод на воздушных линиях электропередачи на более надежный, долговечный и безопасный - самонесущий изолированный провод большего сечения (СИП).

В планах текущего года у энергетиков - заменить на СИП более 175 км провода в 26 районах края. На эти работы «Россети Северный Кавказ» направят порядка 27 млн рублей.

В настоящий момент завершаются работы по установке высокотехнологичного провода в селе Вознесеновском Апанасенковского района. Работы по установке провода СИП сегодня ведутся и в других населенных пунктах края -  на воздушных линиях электропередачи в Шпаковском районе (ПС «Промкомплекс»), в Кочубеевском районе (ПС «Вревская»), в Грачевском районе (ПС «Спицевская»), в Петровском районе (ПС «Константиновская»).

«На территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» идет активная подготовка электросетевого комплекса региона к зиме, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. -Своевременный ремонт оборудования с применением современных технологий позволит значительно повысить надежность работы питающих центров и обеспечить стабильное функционирование электросетевого комплекса Ставрополья в периоды максимальных нагрузок».

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Компания: Россети Северный Кавказ

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