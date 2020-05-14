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Модернизация

Саратовская ГЭС обновила уже более половины гидроагрегатов станции

На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата № 5. Это тринадцатый по счету обновленный гидроагрегат из 24-х, установленных на электростанции. Работы проведены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

В результате модернизации изношенная гидротурбина, проработавшая 50 лет, была заменена на новую, более эффективную и мощную. Она отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования. Модернизация позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10%  до 66 МВт. Новое оборудование поставлено фирмой Voith Hydro, монтажные работы выполнило дочернее общество РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК».

Контракт с австрийской компанией Voith Hydro предусматривает замену на Саратовской ГЭС 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин, при этом часть оборудования турбин будет изготовлена на заводе «ВолгаГидро» в Саратовской области. Этот инвестиционный проект — один из крупнейших в Программе комплексной модернизации ГЭС РусГидро. С 2013 года в результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 67 МВт (с 1 360 до 1 427 МВт). В перспективе в результате замены всех гидротурбин установленная мощность станции возрастет до 1 505 МВт.

Модернизация гидроагрегата проводилась в период сложной эпидемиологической ситуации. На Саратовской ГЭС реализован комплекс мер для защиты здоровья работников и недопущения распространения коронавирусной инфекции: внесены изменения в организацию рабочего процесса на ГЭС, сведены к минимуму контакты персонала смежных рабочих смен, большая часть работников электростанции, не связанных непосредственно с производственным циклом, перешла на работу в удаленном режиме.

Все работы по замене гидротурбины были проведены точно в срок, несмотря на ограничения из-за коронавируса, не позволившие инженеру из Австрии принять непосредственное участие в завершении монтажа и испытаниях гидроагрегата. Эти работы были выполнены российскими специалистами под контролем шеф-инженера фирмы Voith, консультировавшегося с находившимися в Австрии коллегами. Как подчеркнул в своем письме в адрес руководства РусГидро Председатель Совета Директоров и Президент Voith Hydro GmbH & Co. KG Леопольд Хенингер, «пуск проводился в особых, до этого нигде не практиковавшихся условиях удаленного режима». Глава Voith Hydro передал слова благодарности всем работникам РусГидро, самоотверженно трудившимся и обеспечившим успешный пуск в эксплуатацию гидроагрегата ГЭС.

Сейчас на Саратовской ГЭС идет процесс замены турбин еще на двух гидроагрегатах (№ 3 и № 7), их модернизация будет завершена в 2021 году.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 102 гидротурбины, 80 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.

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