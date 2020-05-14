Сервис Loon скоро начнет работать в Мозамбике

Компания Loon, предоставляющая подключение с помощью стратостатов, сообщила, что эта услуга скоро станет доступна еще в одной африканской стране. Вслед за Кенией доступ к сервису Loon получит Мозамбик.

Компания уже подписала соответствующий контракт с провайдером Vodacom. Связь с помощью воздушных шаров будет работать в провинциях Кабо-Дельгадо и Ниасса, где традиционные наземные варианты подключения недоступны.

Vodacom — один из крупнейших операторов мобильной связи в Африке. Он имеет большой охват в южной части Африки, обслуживая десятки миллионов людей в разных странах. Проект Loon Mobile Network Expansion (MNE) позволит Vodacom охватить больше пользователей в Мозамбике и обеспечить подключение в тех местах, где его раньше не было.

Конечно, контракт с оператором является не единственным обязательным условием для предоставления услуг связи. Ранее Loon удалось получить разрешения государственных структур на доступ к воздушному пространству страны, использование спектра, импорт и установку наземной инфраструктуры.

Практическая реализация проекта начнется в ближайшие месяцы: будет развернута наземная инфраструктура и проведены испытательные полеты, чтобы автономная навигационная система Loon могла приступить к изучению моделей ветра в стратосфере над Мозамбиком.

Отметим, что Мозамбик соседствует с Кенией, что удобно с технической стороны: стратостаты, перемещаясь с потоками воздуха, смогут продолжать выполнять свою функцию, даже пересекая границу.