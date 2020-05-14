Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» завершили мероприятия для технологического присоединения к электросети завода по производству древесностружечных плит ЗАО «Муром» в Муромском районе Владимирской области.

На первом этапе предоставлено 9,75 МВт мощности. Для питания завода (ЗАО «Муром»), энергетики Владимирэнерго построили новый переключательный пункт 35 кВ «Промышленный», а также было организовано строительство заходов воздушных линий 35 кВ. Общий объем мощности после выполнения второго этапа технологического присоединения будет составлять 14,8 МВт.

ЗАО «Муром» – один из крупнейших производителей фанеры и ДСП. Все цеха оснащены высокотехнологичным современным оборудованием производства Германии, Японии и Финляндии. Ежегодно на предприятии выпускается 150 тыс. куб. метров фанеры и 120 тыс. куб. метров древесно-стружечных плит. Продукция завода экспортируется в 32 страны мира трех континентов.

«Это важный проект, реализация которого позволит обеспечить потребности крупного предприятия в качественном и надежном электроснабжении, что в конечном итоге будет способствовать дальнейшему развитию как самого предприятия, так и региона в целом с точки зрения его инвестиционной привлекательности. Мы рады, что внесли свой вклад в этот процесс, предоставив все условия для технологического присоединения к электросетям», – подчеркнул глава «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Энергокомпания постоянно совершенствует свои клиентские сервисы. Проводя регулярные встречи с представителями малого и среднего бизнеса, специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» стремятся сделать процесс ТП прозрачным и понятным. Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям.