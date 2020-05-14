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Инвестиции (проекты)

Утверждена программа перспективного развития электроэнергетики в Марий Эл до 2025 года

Утверждена программа перспективного развития электроэнергетики в Марий Эл до 2025 года

14 мая 2020, 11:01
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Правительстве Марий Эл утвердили схему и программу перспективного развития электроэнергетики на период 2021-2025 годов. Глава республики подписал соответствующий указ.

Документ, в котором говорится о программе развития электроэнергетики за пять лет, можно прочитать на официальном сайте Главы региона. На осуществление программы предусмотрено 129,65 миллиона рублей за счет внебюджетных источников. Исполнением программы займется Министерство промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл совместно с энергетиками.

Согласно документу, в республике пройдет масштабная комплексная реконструкция распределительных электросетей с техническим перевооружением и расширением действующих теплоэлектроцентралей на базе ввода в эксплуатацию высокоэффективного электрогенерирующего оборудования.

Напомним, «Марийская правда» сообщала, что в Правительстве Марий Эл под председательством Главы республики прошло совещание, посвященное реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На нем были названы основные объекты, которые будут отремонтированы, модернизированы или построены до 2024 года. Один из рассматриваемых вопросов касался покупки старого или строительства нового автовокзала в Йошкар-Оле.

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