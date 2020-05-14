В среду, 13 мая, министр строительства Тульской области Константин Лопухов и начальник инспекции по государственному архитектурному надзору Павел Мусиенко провели пресс-конференцию по ситуации в сфере жилищного строительства и поддержке строительной отрасли региона.

Константин Лопухов отметил, что на федеральном уровне подготовлен ряд мер для поддержки строительной отрасли в условиях ограничений.

«Эти меры направлены на повышение доступности банковского кредитования, стимулирование спроса, сохранение занятости и бесперебойной работы в строительном секторе», - сказал министр.

В частности, срок сдачи в банк свидетельства о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий для молодых семей продлен до трех месяцев, а срок действия свидетельства – до девяти месяцев. До ноября банки принимают заявки граждан на приобретение жилья по договору долевого строительства. Ставка по ипотечному кредиту – 6,5%, максимальный размер кредита в субъектах РФ - до трех миллионов рублей.

По поручению Губернатора Алексея Дюмина решение проблем обманутых дольщиков находится на особым контроле. Более 60 дольщиков ООО «Фаворит» уже получили большую часть компенсационных выплат. Проверяется техническая возможность для достройки ряда домов проблемных жилищных комплексов.

Констатин Лопухов отметил, что в этом году с учетом ИЖС планируется ввести 650 тыс. кв. м жилья в регионе.

Павел Мусиенко сообщил, что обеспечение доступным жильем и увеличение объема вводимого жилья – приоритетные цели национального проекта «Жилье и городская среда».

«Несмотря на снижение спроса, строительство многоквартирных домов в Тульской области не остановлено, мы контролируем состояние строительных площадок, мониторим динамику продаж квартир и поставки материалов. При этом строго контролируем проведение санитарной обработки», - сказал начальник инспекции.

Правительство Тульской области тесно взаимодействует с застройщиками и банками по вопросам перехода строительной отрасли на новую схему финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу. В том числе, постоянно осуществляется мониторинг движения заявок от застройщиков, поданных в банки для получения проектного финансирования.

Сейчас в Тульской области реализуется 77 проектов общей площадью почти 900 тыс. кв. м, строительство ведут 44 компании. Большая часть домов продолжает строиться с привлечением средств граждан по старой схеме, однако доля строительства по схеме эскроу-счетов неуклонно растет и на данный момент составляет почти 30% от общего объема строительства. Пять застройщиков уже работают с открытыми счетами эскроу, заключено 156 договоров.

Правительство Тульской области