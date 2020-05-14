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Контракты

В двух жилых кварталах Петродворцового района будут установлены новые системы наружного освещения

В двух жилых кварталах Петродворцового района будут установлены новые системы наружного освещения

14 мая 2020, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В городе Петергоф и поселке Стрельна пройдут работы по строительству наружного освещения. Кварталы (Университетский пр. – Петергофская ул. – бульвар Красных Курсантов – Гостилицкая ул) и (Санкт-Петербургское шоссе – Почтовый пер. – ул. Лодыгина – ул. Попова) будут оснащены осветительными комплексами, которые обеспечат безопасное передвижение граждан и автотранспорта, а также создадут комфортную обстановку для занятий спортом и времяпровождения с детьми на игровых зонах.

В настоящее время заключены государственные контракты на строительство объектов электроснабжения. После завершения подготовительных работ подрядные организации начнут устанавливать закладные детали фундамента и выполнять монтаж устройств электрических сетей.

В жилом квартале в городе Петергоф будет установлено 27 светильников на 23 опорах. Микрорайон расположен в близости к ж/д станции Старый Петергоф, поэтому современное наружное освещение сделает светлее путь к остановочному пункту для всех жителей домов, расположенных от него в пешей доступности.

Жилой квартал, ограниченный Почтовым переулком и улицей Попова в Стрельне, находится рядом с Константиновским парком. 48 светильников, которые будут установлены на 28 опорах вдоль основных внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек, обеспечат качественное освещение в любую погоду.

Петродворцовый район расположен на южном берегу Финского залива. Это крупный туристический, научный и учебный центр к западу от Санкт-Петербурга, в который ежедневно приезжают как жители других районов города, так и иностранные граждане. В 2020 году здесь появится освещение еще на двух объектах: в жилом квартале рядом со сквером Юрия Инге и на территории «Школы здоровья» на Санкт-Петербургском шоссе.

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполняет подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика».

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