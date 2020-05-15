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Компании

16 мая – Международный день света!

16 мая – Международный день света!

15 мая 2020, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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16 мая отмечается Международный день света. Этот праздник учрежден ЮНЕСКО в 2017 году и призван пропагандировать роль света и световых технологий в современном мире. А еще это повод вспомнить о том, насколько важен свет в нашей жизни. Мы привыкли постоянно находиться в освещенном пространстве и порой даже не задумываемся, что каких-то сто лет назад для многих это было настоящей роскошью.

Международный день света неслучайно отмечают 16 мая. В этот день в 1960 году впервые в мире физик и инженер Теодор Майман провел успешную демонстрацию лазера. И в наши дни именно ученые разных стран образовали координационный совет, занимающийся проведением мероприятий в рамках Международного дня света.

С точки зрения организаторов праздника, свет и основанные на нём технологии должны помогать развитию человечества. Доступность и энергоэффективность световых технологий в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранения, культуре и дизайне способствуют повышению качества жизни людей.

Чтобы в наших домах всегда было светло, трудятся миллионы людей — от энергетиков до производителей светотехники. Специалисты IEK GROUP ежедневно решают сложные задачи, и результат слаженных действий нашей команды — современное светодиодное оборудование IEK®, отвечающее всем мировым стандартам. И когда в ваших домах, на производстве или в офисе загораются лампочки и светильники IEK®, мы рады, что тоже несем свет людям.

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