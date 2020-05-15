В условиях пандемии и действия карантинных мер некоммерческое партнерство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» реализует меры по поддержке предпринимательства в городах расположения предприятий Госкорпорации «Росатом».

В частности, была запущена серия вебинаров на актуальные для предпринимателей темы: «Реструктуризация долгов в период карантина», «Неустойка, залог, задаток и другие способы обеспечения обязательств», «Налогообложение субъектов малого бизнеса в современных условиях», «Разрешение трудовых споров с работниками», «Кросс-маркетинг: безбюджетное продвижение, технологии онлайн-продаж, материальная ответственность сторон трудового договора», «Гражданско-правовая ответственность: условия наступления, комментарии к судебной практике, особенности в условиях пандемии», «Антикризисное управление доходами компании» и др. Всего было проведено 24 вебинара, их записи доступны по ссылке: http://atomgoroda.ru/webinary

С 7 апреля 2020 года «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» запустил «горячую линию» для предпринимателей, позволяющая задать волнующие предпринимателей вопросы действующим юристам и финансистам. Телефон «горячей линии» — (800) 707-6486 (с 09:00 до 17:00 по московскому времени). Кроме того, на сайте некоммерческого партнёрства выложена подборка федеральных и региональных нормативно-правовых актов в поддержку предпринимателей (см.: atomgoroda.ru/podderzhka-predprinimatelei).

29 апреля был дан старт серии прямых эфиров «Кризис. Главные герои» с главами муниципальных образований, предпринимателями «атомных» городов и волонтерами. В рамках серии прошло уже семь онлайн-встреч. Их гостями стали главы городов: Лесного (Свердловская обл.) Сергей Черепанов, Глазова (Удмуртия) Сергей Коновалов, Заречного (Пензенская обл.) Олег Климанов, а также победитель международного конкурса бизнес-проектов, финалист конкурса «Молодой предприниматель России» Сергей Ведерников, председатель Совета директоров АО «Атом-ТОР» Николай Пегин и другие. Так, индивидуальный предприниматель из Зеленогорска Жанна Мандзий поделилась опытом перепрофилирования мастерской-ателье в производство по пошиву масок, а Олег Климанов рассказал, с помощью каких мер ЗАТО Заречный справляется с пандемией. В ходе эфиров затрагиваются самые актуальные темы – административная помощь предпринимателям, пропускной режим, поддержка медицины, меры по улучшению открытости местной власти, предложения для конкретных территорий. Вопросы героям эфира можно было задавать в чатах онлайн-трансляций. Серия прямых эфиров будет продолжена.

Источник: Пресс-служба некоммерческого партнерства «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»