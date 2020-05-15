Генеральный директор Международной выставочной компании (МВК) Александр Шталенков, заместитель генерального директора Раиса Газарян и директор выставки Cabex Юлия Малинина приняли участие в прямом эфире RusCable Live. Они рассказали, как действовать экспонентам несостоявшегося Cabex 2020, и поделились прогнозами на 2021 год.

Как заметил генеральный директор МВК Александр Шталенков, снесение выставки Cabex, которое состоялось ночью 1 мая, стало неожиданностью для организаторов. МВК занимается этой выставкой уже 19 лет, но с подобным инцидентом столкнулась впервые. Ни руководство парка “Сокольники”, ни представители Правительства Москвы не предоставили никаких документов, предупреждающих о сносе выставки. Объяснения были получены компанией лишь на словах - от генерального директора парка, который сообщил, что Правительство вынуждено снести выставку, чтобы отдать павильон на нужды временного госпиталя для зараженных COVID 19. Об исполнителях указа о снесении выставки тоже ничего не известно. “Кто кому открыл какие двери, мы понимания не имеем,” - уверил Шталенков.

Сразу после случившегося, компания МВК начала работу с экспонентами несостоявшейся выставки. Шталенков рассказал, как той самой ночью его сотрудники договорились с руководством “Сокольников” о том, чтобы складировать все имущество экспонентов на территории парка. Правда, где хранится каждое отдельно взятое оборудование, организаторам выставки пока неизвестно. МВК направляет представителей компаний, которые должны были участвовать в Cabex 2020, к сотрудникам парка,а те в свою очередь помогают отыскать обратившимся их имущество.

“Наша задача - объединиться, чтобы конструктивно выйти из сложившейся ситуации,” - заявил Шталенков. Руководство МВК не планирует вступать в конфликт с представителями парка “Сокольники” или Правительством Москвы. Вместо того оно уже договорилось о проведении Cabex 2021 в марте следующего года в том же месте.

Повторно арендные платежи осуществлять не придется ни организаторам, ни экспонентам, поэтому отданные на аренду средства не стоит считать убытками. “Это просто услуги, которые пока не оказаны,” - объяснил Шталенков. Специалист уверил, что в 2021 году МВК выполнит свои обязательства по аренде площади и покупке стендов. Компания уже отправила дополнительные соглашения всем экспонентам выставки. Как сказал Шталенков, пока его команда получает исключительно положительную ответную реакцию.

По поводу 46 стендов, созданных индивидуальными застройщиками, МВК пока не может дать определенный ответ. Переговоры в этом случае ведутся индивидуально с каждым экспонентом и его застройщиком.

“Вся эта ситуация - это проверка наших человеческих, моральных, профессиональных качеств”, - уверен эксперт - “мы должны сплотиться, найти позитивный и конструктивный выход из ситуации”. Господин Шталенков не скрывает, что МВК готовится пережить тяжелые времена. Компания воспользуется всеми доступными государственными субсидиями, чтобы остаться на плаву. По мнению специалиста, кризис в конечном итоге приведет укрупнению выставочной отрасли и, возможно, кабельные выставки в скором времени будут проводиться коллективно - в одно время и в одном месте.

Директор выставки Cabex Юлия Малинина рассказала о главных направлениях развития проекта. По ее словам, основной задачей сегодняшнего дня руководство ставит возможность “не размыть выставку”, то есть сохранить кабельно-проводниковую продукцию приоритетным направлением. Также бренд Cabex надеется в ближайшее время привлечь больше иностранных производителей кабеля. По мнению директора, это повысит уровень здоровой конкуренции.

В свою очередь, МВК активно внедряет по всем своим выставкам систему QR-кодов. Они привязываются к каждому стенду и бейджу, что позволяет компаниям-экспонентам получить исчерпывающую статистику посещений своего стенда и сформировать базу потенциальных клиентов.

В общем, представители обеих компаний уверены, что из сложившейся ситуации все ее участники смогут выйти, не вступив в конфликт. Компания МВК уже создала рабочую группу по решению проблем, связанных с перенесенной выставкой, сотрудники парка “Сокольники” также стараются оказать помощь организаторам Cabex 2020 и экспонентам.



Раиса Газарян рассказала о маркетинговых инструментах, которыми можно воспользоваться участникам. На сайте выставки будет создан раздел "Дайджест новостей / Дайджест новинок" и там будут бесплатно публиковаться новостей (включая сообщения коммерческого характера) с активной гиперссылкой на сайт компании-участника. Также можно будет разместить информацию об актуальных онлайн-мероприятиях компаний-участников, экспертных комментариев по актуальной ситуации на рынке от руководителей компаний-участников на сайте выставки и опубликовать новости в тематических блоках рассылок по базе потенциальных / зарегистрированных посетителей.