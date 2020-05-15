HUBER + SUHNER, ведущий мировой поставщик электрических и оптических решений для подключения, выпустил RADOX® HPC500, новое дополнение к портфелю мощных зарядных устройств RADOX®. Это первая в мире охлаждаемая зарядная кабельная система, которая позволяет осуществлять непрерывную зарядку при 500 А даже в условиях высокой температуры.

Кабель и разъем HPC500 основаны на проверенной производительности и дизайне семейства HPC400, а также обширном полевом опыте и постоянных инновациях в решениях с охлажденным кабелем для станций зарядки электромобилей. Несколько улучшений и новых функций делают систему готовой к существующим и будущим требованиям. Эти усовершенствования включают непрерывную зарядку 500 А, степень защиты разъема IP67, возможность использования готовой системы измерения и сменные контакты для увеличения срока службы.

Наряду с охлаждаемой кабельной системой компания HUBER + SUHNER также разработала новый охлаждающий блок на 24 В для увеличения охлаждающей способности и снижения рабочих температур линий электропередачи, обеспечивая непрерывную зарядку 500 А при температурах окружающей среды до 50°С.

Новый охлаждающий блок «включай и работай», который предварительно заполнен охлаждающей жидкостью, подходит для существующих зарядных станций, что значительно сокращает время установки. Скорость как вентиляторов на теплообменнике, так и насоса охлаждающей жидкости автоматически регулируется для достижения наиболее эффективной работы, при нормальных рабочих уровнях, требующих более низкой скорости, что значительно снижает уровень шума.

Характеристики и экономичное качество HPC500 делают его удобным, ориентированным на будущее решением для операторов. Снижение веса разъема на 20% и улучшенная гибкость кабеля по сравнению с предыдущей моделью системы HPC облегчают работу с конечными пользователями.

«Улучшения, которые мы внесли в полную систему HPC, делают этот продукт поистине новаторским, который впервые обеспечивает непрерывную зарядку при 500 А, - сказал Макс Гелди (Max Göldi), менеджер по рынку в HUBER + SUHNER. - Это помогает операторам зарядных станций подготовиться к будущему с улучшенной окупаемостью инвестиций».

Поскольку HUBER + SUHNER является важным поставщиком Electrify America, его высокопроизводительные вычислительные машины в настоящее время установлены в США, и компания также участвует в реализации проектов по развертыванию EV по всей Европе. Зарекомендовав себя в качестве ключевого игрока в истории инноваций HPC - с его предыдущей моделью, обеспечивающей время зарядки менее 15 минут при сохранении безопасного и легкого обращения, - HUBER + SUHNER продолжает отстаивать свое лидерство в отрасли с запуском своего последнего продукта.