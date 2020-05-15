Новый проект выставки RADEL - платформа RADElLAB

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Вспомните, как вы искали исполнителей для решения задач?

горят сроки

минимальный бюджет

посредники удорожают и удлиняют процесс

новички, которые берутся за все не имеют необходимых компетенций



Понимая рыночную ситуацию, являясь организатором отраслевых международных выставок, ФАРЭКСПО объединили:

25-летний опыт соединения спроса и предложения

базы данных ведущих поставщиков и заказчиков

современные цифровые технологии

И создали информационную платформу RADElLAB- новый инструмент оптимизации взаимодействия заказчиков и поставщиков.

Как это работает?

Вы в удобной форме формулируете техническое задание ->

Ваш заказ одновременно рассылается всем исполнителям, работающим в интересующей Вас области ->

Получаете индивидуальные предложения/решения исполнителей ->

После Вашего подтверждения происходит обмен контактными данными.

Попробуйте сервис прямо сейчас! Переходите на https://radellab.ru/ и размещайте заказы!

Выставка RADEL проходит 21-23 сентября в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Петербургское шоссе, 64/1).