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Мероприятия

Новый проект выставки RADEL - платформа RADElLAB

Новый проект выставки RADEL - платформа RADElLAB

15 мая 2020, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФАРЭКСПО

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ФАРЭКСПО

Вспомните, как вы искали исполнителей для решения задач?

  • горят сроки
  • минимальный бюджет
  • посредники удорожают и удлиняют процесс
  • новички, которые берутся за все не имеют необходимых компетенций


Понимая рыночную ситуацию, являясь организатором отраслевых международных выставок, ФАРЭКСПО объединили:

  • 25-летний опыт соединения спроса и предложения
  • базы данных ведущих поставщиков и заказчиков
  • современные цифровые технологии

И создали информационную платформу RADElLAB- новый инструмент оптимизации взаимодействия заказчиков и поставщиков.

Как это работает?

  • Вы в удобной форме формулируете техническое задание ->
  • Ваш заказ одновременно рассылается всем исполнителям, работающим в интересующей Вас области ->
  • Получаете индивидуальные предложения/решения исполнителей ->
  • После Вашего подтверждения происходит обмен контактными данными.

 

Попробуйте сервис прямо сейчас! Переходите на https://radellab.ru/ и размещайте заказы!

Выставка RADEL проходит 21-23 сентября в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Петербургское шоссе, 64/1).

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