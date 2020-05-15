Новый проект выставки RADEL - платформа RADElLAB

RusCable.Ru продлевает бесплатный доступ
15 мая 2020, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФАРЭКСПО
Вспомните, как вы искали исполнителей для решения задач?
Понимая рыночную ситуацию, являясь организатором отраслевых международных выставок, ФАРЭКСПО объединили:
И создали информационную платформу RADElLAB- новый инструмент оптимизации взаимодействия заказчиков и поставщиков.
Как это работает?
Попробуйте сервис прямо сейчас! Переходите на https://radellab.ru/ и размещайте заказы!
Выставка RADEL проходит 21-23 сентября в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (Петербургское шоссе, 64/1).
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