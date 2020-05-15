Открыта регистрация на выставку в сентябре

Регистрация на Interlight Russia | Intelligent building Russia официально открыта!

Посещение выставки свободное для специалистов отрасли:

для получения бесплатного билета введите при регистрации промокод IL20-BLB5M

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Здоровье участников и посетителей – самое важное для нас

Сейчас становится понятно, что именно осенью состоятся первые крупные мероприятия, на которых представители бизнеса смогут встретиться и пообщаться лично. Для многих из вас таким мероприятием станет наша выставка.

В этой связи мы чувствуем высокую ответственность перед посетителями и участниками. Разумеется, на площадке проведения Interlight Russia | Intelligent building Russia будут соблюдены все рекомендации правительства Москвы, а также введены дополнительные меры безопасности.