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Мероприятия

Открыта регистрация на выставку в сентябре

Открыта регистрация на выставку в сентябре

15 мая 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: Interlight Russia | Intelligent building Russia
Отрасль: Электротехника 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Interlight Russia | Intelligent building Russia

Регистрация на Interlight Russia | Intelligent building Russia официально открыта!

Посещение выставки свободное для специалистов отрасли:
для получения бесплатного билета введите при регистрации промокод IL20-BLB5M

>> Применить промокод

Здоровье участников и посетителей – самое важное для нас

Сейчас становится понятно, что именно осенью состоятся первые крупные мероприятия, на которых представители бизнеса смогут встретиться и пообщаться лично. Для многих из вас таким мероприятием станет наша выставка.

В этой связи мы чувствуем высокую ответственность перед посетителями и участниками. Разумеется, на площадке проведения Interlight Russia | Intelligent building Russia будут соблюдены все рекомендации правительства Москвы, а также введены дополнительные меры безопасности.

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