Открыта регистрация на выставку в сентябре

Добросовестность, эффективность и индивидуальность услуг
15 мая 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: Interlight Russia | Intelligent building Russia
Отрасль: Электротехника
Регистрация на Interlight Russia | Intelligent building Russia официально открыта!
Посещение выставки свободное для специалистов отрасли:
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Сейчас становится понятно, что именно осенью состоятся первые крупные мероприятия, на которых представители бизнеса смогут встретиться и пообщаться лично. Для многих из вас таким мероприятием станет наша выставка.
В этой связи мы чувствуем высокую ответственность перед посетителями и участниками. Разумеется, на площадке проведения Interlight Russia | Intelligent building Russia будут соблюдены все рекомендации правительства Москвы, а также введены дополнительные меры безопасности.
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