В 2020 году «Россети Северный Кавказ» выполнят комплексные ремонтные работы на 882 питающих центрах в регионах СКФО.

В зоне деятельности филиала «Ставропольэнерго» пройдет ремонт 345 подстанций; в Дагестане специалисты проведут ремонтные работы оборудования на 209 питающих центрах; 86 ключевых подстанций отремонтируют в Чеченской Республике (АО «Чеченэнерго»). В Северной Осетии энергокомпания произведет ремонт 77 крупных питающих центров. В Карачаево-Черкесии «Россети Северный Кавказ» отремонтируют 62 ключевых энергообъекта; ремонт 74 питающих центров будет осуществлен в Кабардино-Балкарии и 29 - в Ингушетии.

Всего на ремонтную программу, в том числе на вышеуказанные мероприятия, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят свыше 2,3 млрд рублей. Это на 393 млн рублей больше прошлогодних инвестиций в ремпрограмму.

Среди наиболее крупных питающих центров, на которых пройдут ремонтные работы в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, - подстанции (ПС) 110 кВ «Зеленчук» и «Карачаевск» в Карачаево-Черкесии, ПС 110 кВ «Юго-Западная» в Северной Осетии-Алании, ПС 110 кВ «Самур» в Дагестане, ПС 110 кВ «Запикетная» на Ставрополье, ПС 110 кВ «ГРП-110» в Чеченской Республике.

«Своевременно проведенный на ключевых питающих центрах комплекс работ позволит повысить качество и надежность энергоснабжения регионов СКФО, обеспечит возможность для технологического присоединения новых потребителей», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Несмотря на сложные эпидемиологические условия и режимные ограничения, энергетики своевременно выполняют запланированные работы в соответствии с утвержденным графиком, чтобы в полной готовности подойти к сезону зимних нагрузок.

Производственный персонал компании, задействованный в работах, обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и соблюдает меры предосторожности.