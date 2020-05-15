Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание, в ходе которого были проанализированы вопросы прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов и обозначены задачи на предстоящий осенне-зимний период. В обсуждении приняли участие главы субъектов Федерации округа, руководители Сибирского, Енисейского управлений Ростехнадзора, представители Сибирской генерирующей компании и компании «Россети Сибирь».

В ходе совещания было отмечено, что осенне-зимний период в регионах округа прошёл в штатном режиме, объекты энергетики и коммунального хозяйства работали без сбоев, локальные аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки. Вместе с тем, начало отопительного сезона было не простым, в частности, в связи с высокой изношенностью тепловых сетей неоднократно происходили аварии в городах Новосибирске и Барнауле.

На ТЭЦ в г. Яровое Алтайского края в отдельные периоды отсутствовал нормативный запас топлива, не был укомплектован штат персонала, происходили аварии на котельном оборудовании. В течение зимы на постоянном контроле находилась ситуация в г. Юрга Кемеровской области, в г. Байкальске Иркутской области и ряде других муниципальных образований, пострадавших в результате наводнения. Отопительный сезон в этих городах прошёл в штатном режиме, однако проблемные вопросы теплоснабжения пока не решены.

Кроме того, сохранялась проблема получения паспортов готовности – к прошедшей зиме не были полностью готовы 143 муниципалитета. Самые низкие показатели по паспортам готовности в Республике Хакасия и Иркутской области.

«Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, мы понимаем, что подготовка к зиме будет проходить в более сложных условиях», – сказал Сергей Меняйло. «Нужно спланировать работу с учётом всех противоэпидемических мер и обеспечить их выполнение коммунальными организациями и подрядчиками», – подчеркнул полпред.

В связи с введением в регионах режима самоизоляции, временной отменой взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг во всех субъектах Федерации округа отмечается снижение платёжной дисциплины. В апреле 2020 года собираемость платежей составила от 62% в Республике Хакасия до 89% в Иркутской области. При этом в ряде регионов наблюдается значительный рост задолженности за коммунальные услуги.

Эта ситуация напрямую влияет на стабильность подготовки объектов ЖКХ к зиме, считает полномочный представитель. Органам власти, ресурсоснабжающим организациям необходимо усилить работу с потребителями. Следует также в постоянном режиме отслеживать финансовое состояние коммунальных предприятий, оказывать содействие в реструктуризации долгов и обеспечить погашение задолженности организациями бюджетной сферы.

Полпред отметил:

«От качества подготовки муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону зависит жизнеобеспечение населения». Поэтому региональным органам исполнительной власти необходимо оказать организационную и финансовую поддержку муниципалитетам. В свою очередь, органы Ростехнадзора должны помочь им устранить проблемы на теплоисточниках и сетях. Кроме того, нужно обеспечить своевременные поставки топлива, прежде всего в населённые пункты с ограниченными сроками завоза в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, в труднодоступные кожууны в Республике Тыва. «Затягивание сроков проведения предзимних работ недопустимо», – подчеркнул Сергей Меняйло.

При этом к электроэнергетикам вопросов у полпреда практически не было. Подготовка энергосистемы Сибири к предстоящему отопительному сезону идет по графику, отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин: