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Мероприятия

РусГидро запустило сайт к 100-летию плана ГОЭЛРО

РусГидро запустило сайт к 100-летию плана ГОЭЛРО

15 мая 2020, 09:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: 100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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РусГидро запустило интернет-сайт к 100-летнему юбилею плана ГОЭЛРО — масштабного плана электрификации РСФСР, который определил развитие электроэнергетики нашей страны на многие десятилетия вперед.

Ключевой задачей плана ГОЭЛРО была электрификация всех отраслей народного хозяйства за счет строительства электростанций. В соответствии с планом были построены гидроэлектростанции, ставшие гордостью энергетики России. Три из них и по сей день входят в состав крупнейшего российского энергохолдинга РусГидро: Гергебильская, Гизельдонская и Баксанская ГЭС.

Интернет-сайт содержит архивные фото и видеоматериалы и подробно рассказывает о ключевых этапах реализации плана ГОЭЛРО, а также последующем развитии отечественной электроэнергетики вплоть до наших дней. Отдельное место на портале занимает раздел, посвященный героической работе гидроэлектростанций в годы Великой Отечественной войны.

Ресурс имеет современный дизайн и удобную систему навигации, каждому десятилетию становления отечественной энергетики посвящен отдельный раздел. В завершение ознакомления с сайтом его посетителям предлагается пройти тест на знание российской энергетики.

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