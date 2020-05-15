Минэнерго России приглашает средства массовой информации, пресс-службы компаний ТЭК и региональные администрации принять участие в VI Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК». Экспертный совет конкурса вновь возглавил Дмитрий Песков, Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации.

«Все в мире сейчас находится в процессе трансформации - и международные энергорынки, и сама энергетика как отрасль. Однако большое число участников конкурса МедиаТЭК говорит о том, что наша энергетика - эта огромная отрасль нашей экономики - по-прежнему является системообразующей для всего мира», - отметил Дмитрий Песков.

«Конкурс «МедиаТЭК» уже не первый год помогает найти наиболее интересные материалы о деятельности отраслей энергетики в средствах массовой информации и наградить самых талантливых авторов, - отметил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. - Конкурс активно развивается вместе с отраслью: расширяется география, увеличивается количество участников, появляются новые номинации. В этом году помимо традиционных тематических направлений ожидаем интересные работы по освещению деятельности ТЭК в условиях COVID-19, материалы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию плана ГОЭЛРО. Важным направлением развития «МедиаТЭК» станет расширение участия муниципальных газет, в связи с этим введена новая номинация - «Лучшая районная газета по освещению событий в ТЭК».

На конкурс принимаются проекты и журналистские работы, вышедшие в СМИ/блогах или реализованные в период с 01 сентября 2019 года по 20 августа 2020 года. Правила участия, требования к оформлению заявки и критерии оценки работ указаны в Положении о конкурсе и Приложениях на сайте конкурса https://медиатэк.рф и на сайте Минэнерго России в разделе «Пресс-центр» / Конкурс МЕДИАТЭК.