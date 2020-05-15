Энергетики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» активно реализуют проект «Цифровой РЭС», внедряя систему распределительной автоматизации в сети 0,4-6(10) кВ в Завьяловском районе Удмуртской Республики.

В апреле текущего года для 15-ти тысяч потребителей в 13-ти населенных пунктах Завьяловского района (село Завьялово, поселок Позимь, деревни Старое Мартьяново, Кабаниха, Березка, Чушъялово, Старый Сентег, Вознесенский Починок, Починок Михайловский, Новая Казмаска, Старая Казмаска, Каменное, Старый Чультем) качество и надежность электроснабжения значительно повысились.

Всего с ноября 2019 года - начала работ по цифровой модернизации сетей района, на энергообъектах крупнейшей электросетевой компании установлено 30 разъединителей с моторным приводом, 27 реклоузеров, 75 комплектов индикаторов короткого замыкания. Цифровое оборудование позволяет дистанционно находить и выделять повреждённый участок сети, а затем оперативно ликвидировать технологическое нарушение, сохраняя электроснабжение основной части потребителей.

– Информация о месте и причине пропадания напряжения на том или ином участке линии электропередачи будет в режиме реального времени поступать диспетчеру Центра управления сетями, благодаря чему время ликвидации технологических нарушений сократится до минимума, - рассказывает начальник управления технологического развития и цифровой трансформации «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Денис Наумов. – В итоге в Завьяловском РЭС будет создана система дистанционного управления сетью 0,4-6(10) кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров процесса передачи и потребления электроэнергии, функциями самодиагностики, мониторинга качества электроснабжения потребителей.

В рамках реконструкции с установкой элементов распределенной автоматизации будет выполнена работа еще на 12 линиях электросети. Проведенные мероприятия и установка современного оборудования позволят кардинально сократить количество и время перерывов в электроснабжении потребителей, а также снизить потери в электрических сетях. На реализацию проекта «Цифровой РЭС» в 2020 году Удмуртэнерго направит более 186 млн рублей.

Все работы энергетики выполняют в соответствии с утвержденными сроками и с учётом всех санитарных норм и правил. Персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты, антисептиками, четко соблюдают необходимые меры безопасности, контакты с подрядчиками переведены в дистанционный режим.