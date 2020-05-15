Активная фаза возведения нового моста через реку Зея, на строительство которого выделены средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», запланирована на июнь, сейчас ведутся подготовительные работы.

В конце 2019 года Правительство Российской Федерации скорректировало программу приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно документу, в 2020-2024 годах Дальневосточному федеральному округу планируется дополнительно выделить 34,872 миллиарда рублей, что позволит привести в порядок 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений.

Из общей суммы дополнительно выделяемых средств Бурятии будет предоставлено свыше 5,172 миллиарда рублей, Амурской области – почти 6,232 миллиарда рублей, Забайкалью –более 2,4 миллиарда рублей, Якутии – свыше 4,269 миллиарда рублей, Сахалину - более 2,767 миллиарда рублей. Объем средств Хабаровскому краю за 2020-2024 годы превысит 2,501 миллиарда рублей, Еврейской автономной области – 619 миллионов рублей, Магаданской области – 1,213 миллиарда рублей, Приморью – 7,649 миллиарда рублей, Чукотскому автономному округу – 501 миллион рублей, Камчатскому краю – 1,546 миллиарда рублей.

Мост через Зею в Амурской области попал в число объектов, которые профинансируют из госбюджета, деньги должны были быть выделены в 2021 году, но буквально в апреле Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров РФ выделить федеральные средства на строительство моста раньше плана, уже в 2020 году. Это связано с ЧП, которое произошло на объекте. Госконтракт на строительство моста с компанией «УСК Мост», ранее занимавшейся возведением соединяющего Россию и Китай моста через Амур, уже заключен.

«Мы проработали вопрос с компанией, которая строила международный мост. Он находится недалеко от Зейского, соответственно, компания просто перебросит туда всю технику и людей. Дополнительные траты не нужны. Кроме того, помогаем региону взаимодействовать с Минтрансом РФ в части ускорения сроков возведения моста через реку Зея», - сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В настоящий момент продолжается формирование строительной площадки. В планах «УСК Мост» после получения полного пакета разрешительных документов приступить к мобилизации на объекте в июне.

Визуализация моста предоставлена пресс-службой министерства транспорта Амурской области