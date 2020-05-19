Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в обеспечении динамичного развития объединения.

«Оно работает уже более пяти лет, способствует решению важнейших задач по развитию национальных экономик, повышению уровня жизни наших граждан. Именно на дальнейшее углубление сотрудничества ориентирован проект Стратегии развития евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года. Его принятие создаст надежную основу для дальнейшего углубления интеграции наших экономик и расширению областей нашего сотрудничества», - сказал Владимир Путин.

Проект документа практически согласован, за исключением пункта по тарифам на транспортировку газа, продолжил он.

«Имеется формула, которую поддерживают три страны – Россия, Казахстан и Киргизия – ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа Евразэс. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу. Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще», - отметил Президент.

Что касается предлагаемого представителями Армении и Белоруссии единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, Россия считает, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения, подчеркнул Владимир Путин.

«Столь глубокий уровень интеграции в Евразэс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная мировая практика. Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменений, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов Евразийской экономической комиссии», - предложил он.

Утверждаемая Стратегия развития евразийской экономической интеграции будет действовать в период до 2025 года, к этому моменту также должна завершиться работа по формированию общего рынка газа стран объединения, отметил Александр Новак по итогам заседания.