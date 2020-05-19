Атомэнергомаш и Сколково внедряют технологии "умного завода"

Фонд «Сколково» одобрил выделение гранта Машиностроительному дивизиону Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» для внедрения системы мониторинга производственных мощностей предприятий дивизиона. Система позволит обеспечить контроль за работой основного технологического оборудования в режиме реального времени, анализировать производительность и загруженность станков, а также будет оповещать о внештатных ситуациях.

В рамках реализации проекта на 400 ключевых станков предприятий дивизиона установят специальные блоки и датчики, обеспечивающие контроль за их работой. Они будут непрерывно снимать показания с оборудования, фиксировать все события и статусы и аккумулировать собранные данные для дальнейшего автоматизированного анализа, прогнозирования и подготовки предложений.

Также система позволит обеспечить, где это необходимо, контроль за соблюдением технологического процесса производства, контроль параметров телеметрии (температура, давление, нагрузка, вибрации и т.п.) при выполнении конкретных технологических операций, автоматизировать подготовку и контроль выполнения производственных заданий, и другие функции, по сути, создавая базу для дальнейшей «цифровизации» производственных процессов.

«Это важный проект, который позволит найти дополнительные внутренние резервы за счет оптимизации работы основного технологического оборудования, выравнивания производственных потоков, более равномерной загрузки станочного парка. Мы рассчитываем, на увеличение цикла работы ключевого оборудования, что означает повышение скорости производственных процессов и производительности труда», - отметил директор департамента информационных технологий АО «Атомэнергомаш» Роман Токаренко.

Проект Системы мониторинга стал победителем конкурса проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», организованного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникация РФ. Как победитель конкурса АО «Атомэнергомаш» получит грант, покрывающий до 50% затрат на реализацию проекта. Система будет внедрена на основных предприятиях АЭМ в 2020-2022 годах.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом.