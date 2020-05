Согласно данным нового независимого исследования – «Исследование по накоплению энергии – вклад в безопасность электроснабжения в Европе» (Energy Storage Study – Contribution to the security of electricity supply in Europe)*, опубликованного Европейской комиссией, инновационные решения в технологиях хранения энергии будут играть важную роль в интеграции ВИЭ в энергосистему ЕС при наименьших затратах. Это поможет ЕС достичь своих целей по декарбонизации к 2050 г. в рамках Европейского зеленого курса (European Green Deal)**, обеспечивая при этом надежность энергоснабжения Европы.

Финансируемое ЕК исследование содержит анализ различных видов накопителей энергии, сооружение которых необходимо для увеличения доли ВИЭ в энергосистеме ЕС. Описано текущее состояние отрасли накопителей энергии в Европе с точки зрения существующих объектов, нормативно-правовой базы, передовой практики и наличия барьеров для развития. Исследование состоит из 3-х основных частей: описание текущего состояния развития технологий хранения энергии (масштабы развертывания в государствахчленах ЕС, ключевые характеристики); выявление потребности в различных гибких решениях в данной области на горизонте 2030 г. и 2050 г.; определение необходимых нормативных условий для обеспечения соответствующего уровня развития технологий хранения энергии.

Результаты показывают, что основным видом накопительных систем в ЕС на сегодняшний день являются ГАЭС. Однако по мере падения цен появляются новые технологии в области емкостных накопителей энергии, такие как литий-ионные батареи и накопители энергии, находящиеся «за счетчиком»*** (behind-the-meter storage, BTM), т.е. у конечного потребителя. В рамках исследования изучаются потенциальные возможности развертывания и фактические потребности в накопителях энергии в перспективе на 2030 и 2050 гг. В качестве ключевых технологий, способных обеспечить гибкость и маневренность энергосистемы рассматривается значительное число проектов, связанных с использованием аккумуляторных батарей и электролизеров****.

Исследование также содержит ряд рекомендаций по устранению выявленных препятствий на пути развития технологий накопления энергии на национальном и общеевропейском уровнях и ускорению развертывания новых технологий. Например, необходимость стандартизации по вопросам безопасности и совместимости электромобилей (EV electric vehicle), вопросы выдачи разрешений, сетевых тарифов и налогов, ценовых сигналов и доступа к рынкам вспомогательных услуг. Подчеркивается важность получения достоверных данных на регулярной основе и необходимость всестороннего обновления нормативной базы в целях ускорения проникновения на рынок технологий хранения энергии.

Официальный сайт Европейской комиссии

* https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a6eba083-932e-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en

** https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

*** Основным предназначением таких систем накопления энергии является обеспечение электроэнергией собственника, без необходимости непосредственного подключения к электрическим сетям (пример - домашние системы хранения электроэнергии на основе аккумуляторов различных типов).

**** Электролизер – специальное устройство, предназначенное для разделения компонентов соединения или раствора с помощью электрического тока.