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Модернизация

Первый энергоблок Приморской ТЭС синхронизирован с сетью

Первый энергоблок Приморской ТЭС синхронизирован с сетью

19 мая 2020, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, ИНТЕР РАО
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Приморской ТЭС произведён пуск паровой турбины первого энергоблока. Это позволяет перейти к наладке оборудования под нагрузкой и комплексному опробованию, после которых энергоблок будет введён в эксплуатацию.

В ходе испытаний специалисты проверили работоспособность турбины на холостом ходу и  довели частоту вращения ротора до 3000 оборотов в минуту. Таким образом, подтверждена готовность оборудования работать синхронно с энергосистемой Калининградской области. Также была проведена проверка корректной работы всех элементов турбины и функционирования электро-гидравлической системы регулирования. Во время проведения подобных операций персонал осваивает приёмы управления турбоустановкой.

Успешное проведение испытаний позволяет специалистам приступить к финальной стадии пуско-наладочных работ для подготовки блока к эксплуатации. 18 мая энергоблок №1 был синхронизирован с сетями «Янтарьэнерго» и выдал первые 5 МВт.

Приморская ТЭС мощностью 195 МВт состоит из трёх паросиловых установок единичной мощностью генерирующего оборудования 65 МВт. В составе каждого энергоблока – паровая турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» (г. Екатеринбург), турбогенератор (ЗАО «ЭЛСИБ», г. Новосибирск) и паровой котёл Е-240-13,8-560 КТ (ПК-114) (ОАО «Подольский машиностроительный завод», Московская область).

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