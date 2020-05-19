У Google всегда были склонности к странным разработкам относительно пользовательских интерфейсов. В прошлом году компания вместе с Levi’s выпустила джинсовую куртку с сенсорным управлением, а также смартфон Pixel 4 с радаром Soli и функцией Motion Sense, которая позволяет управлять устройством с помощью воздушных жестов. Последняя разработка поискового гиганта — специальная тканевая оплётка кабеля для управления воспроизведением.

Оплётка использует то, что Google называет «спиральной сенсорной матрицей» (HSM), которая регистрирует команды пользователей. В неё вплетён ряд ёмкостных и проводящих нитей, именно они определяют, когда кто-то касается провода, и обеспечивают визуальную обратную связь в виде свечения. На текущий момент эта разработка является всего лишь исследовательским проектом, тем не менее Google предлагает несколько вариантов её интеграции в бытовую электронику. Оплётку можно использовать для добавления сенсорного управления на кабель питания для смартфона или на провод наушников.

Для того, чтобы различать разные виды касаний, компания собрала данные от добровольцев, которые участвовали в тестировании умной оплётки. Затем они обучили алгоритмы определять несколько типов жестов, включая смахивание, сжатие и скручивание. По словам компании, программное обеспечение способно распознавать эти жесты с точностью около 94%. Пользователи, тестировавшие разработку Google, отметили, что управлять музыкой с помощью оплётки быстрее и проще, чем нажимать на кнопки.

Вряд ли подобная разработка станет доступной обычным потребителям. Хотя с другой стороны, кто бы мог ожидать, что Google станет партнёром Levi's и выпустит джинсовую куртку с сенсорным управлением на рукаве.