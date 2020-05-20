30 стран участвуют в тендере по строительству ВЭС в Узбекистане

Участие в тендере по строительству ветреной электростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт в Узбекистане приняли участие 70 компаний из 30 стран, 20 мая сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

«Победители тендера примут участие в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов в рамках данного проекта», сообщает пресс-служба.

Сообщается, что прием заявок на участие в тендере закончился 13 мая 2020 года. Этот первый тендер на ветроэнергетический проект будет финансировать Европейский банк реконструкции. ВЭС будет построена в Караузякском районе Каракалпакии. Всего планируется построить ВЭС суммарной мощностью 1 ГВт.

В ближайшие 10 лет правительством Узбекистана предусмотрено для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране построить экологически чистые ВЭС суммарной мощностью до 3 ГВт.