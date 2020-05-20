COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 22 мая с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

30 стран участвуют в тендере по строительству ВЭС в Узбекистане

Участие в тендере по строительству ветреной электростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт в Узбекистане приняли участие 70 компаний из 30 стран, 20 мая сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

«Победители тендера примут участие в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов в рамках данного проекта», сообщает пресс-служба.

Сообщается, что прием заявок на участие в тендере закончился 13 мая 2020 года. Этот первый тендер на ветроэнергетический проект будет финансировать Европейский банк реконструкции. ВЭС будет построена в Караузякском районе Каракалпакии. Всего планируется построить ВЭС суммарной мощностью 1 ГВт.

В ближайшие 10 лет правительством Узбекистана предусмотрено для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране построить экологически чистые ВЭС суммарной мощностью до 3 ГВт.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ИА Красная Весна

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Современный причал для круизных судов на Волге появится в Волгоградской области
Новую сеть дорог строят для резидентов ТОР
На Мекензиевых горах модернизируют освещение
В Москве продолжают искать подрядчика для строительства Коммунарской линии метро
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно