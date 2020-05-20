Московское Управление дорожно-мостового строительства во второй раз объявило тендер по выбору подрядчика для строительства участка Коммунарской линии Московского метрополитена, сообщает RosTender.info.

Предыдущий тендер признали несостоявшимся, поскольку на него не было подано ни одной заявки. Максимальная сумма контракта с победителем нового тендера составит 16 млрд 315 млн рублей. Заявки на участие принимают до 5 июня, в этот же день планируется подвести итоги отбора.

Подрядчику предстоит выполнить работы 2 и 3 этапа строительства метро от станции «Коммунарка» до станции «Столбово». Это основной период, который включает создание линий метрополитена. Согласно требованиям контракта, застройщик должен будет сдать объект через 2 года.

Как известно, часть Коммунарской линии метро от станции «Улица Новаторов» до «Столбово» должна открыться в 2022-2023 годах. Согласно информации на официальном сайте Мэрии Москвы, к концу 2023 года линию планируют протянуть на север до станции «Крымская», а затем – на юг до города Троицка. Северное крыло подземки проложат в сторону центра от транспортно-пересадочного узла «Улица Новаторов» Коммунарской и Большой кольцевой линий до станции МЦК «Крымская». После 2023 года Коммунарскую линию начнут продлевать от «Столбово» до Троицка. На южном отрезке планируют построить еще шесть станций.



