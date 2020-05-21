Cabex пропустит 2020 год: хронология переноса выставки

С началом 2000-х годов кабельный рынок изменился навсегда. Сегодня каждому из специалистов отрасли трудно представить свою работу и жизнь без Cabex. Ежегодное собрание всех участников рынка, проводимое в канун открытия «кабельного сезона», стало своеобразной традицией. Каждый кабельщик знает, что в конце марта нужно приехать в Москву, встать со стендом, увидеть контрагентов и конкурентов, найти клиентов и пообщаться со старыми друзьями, обменяться информацией, задать тон и выбрать направление для работы в текущем сезоне. Однако, в 2020 году эта традиция оказалась нарушена. Специально для вас, портал RusCable.Ru подготовил краткий обзор и хронологию цепочки событий, которые чуть было не поссорили кабельщиков и Cabex.

Подготовка к проведению самой крупной в России выставки кабельно-проводниковой продукции начинается практически сразу после завершения предыдущей. А оформление сделок и подписание контрактов с участниками проходит зачастую прямо во время проведения. Во многих крупнейших компаниях, финансы на выступление на Cabex уже по умолчанию закладываются в ежегодный бюджет отдела маркетинга. Все понимают – на этой выставке быть важно и нужно. Тем более что количественные и качественные показатели мероприятия растут хорошими темпами. Не стал исключением и Cabex-2020.

Вместе со всеми экспонентами, начал свою подготовку к выставке и портал RusCable.Ru. Ежегодно наше СМИ выступает не только генеральным информационным партнером выставки, но и одним из ключевых участников экспозиции. К новому Cabex мы готовили уникальную медиа-площадку, на которой планировалось проведение множества интервью, розыгрышей, конкурсов, презентаций и разных активностей. Вместе с этим мы внимательно следили за ходом подготовки других компаний к выставке и нацеливались на проведение плодотворного и крайне успешного мероприятия.

COVID-19 ПРОТИВ КАБЕЛЬЩИКОВ

В начале марта специалисты почти 200 компаний кабельного рынка затаив дыхание смотрели на разворачивающиеся в мире события и продолжали активную подготовку к выставке. К тому времени первые страницы российских изданий пестрили заголовками о надвигающейся эпидемии вируса COVID-19. Спустя два месяца после первых новостей о странной болезни, поразившей китайский город Ухань, первые заболевшие стали обнаруживаться в России. С каждым днем обстановка накалялась – угроза, казавшаяся чужой и далекой, пришла в наш дом. Несмотря на легкую панику среди населения и ужесточаемые меры – компания организатор Cabex «Московская выставочная компания» (МВК) и участники выставки стремились провести мероприятие в указанные сроки, с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

Всего за несколько часов до старта Cabex-2020 все изменилось. Днем 16 марта Мэр Москвы Сергей Собянин принял Указ №21-УМ, который ввел ограничения на проведение мероприятий численностью более 50 человек до 10 апреля 2020 года. Это событие застало кабельный рынок врасплох. Неведение о том, как будет развиваться дальнейшая ситуация только получило свое начало. После нескольких дней в информационном шторме, участникам выставки было объявлено о «заморозке». Компания МВК вступила в соглашение с арендодателем КВЦ «Сокольники» о приостановке проведения выставки до окончания действия запрета на организацию массовых мероприятий. Все возведенные стенды и прочие конструкции, имеющие стоимость в сотни тысяч рублей, оставили нетронутыми, в ожидании нужного часа.

События следующих недель оказались настоящей заморозкой. Не просто выставки, но всего рынка, а также социально-экономического быта в принципе. С 30 марта по распоряжению Президента РФ Владимира Путина по всей стране вступил в силу режим массовой самоизоляции и «карантинных каникул» для бизнеса. Многие впали в вынужденную спячку, кто-то наоборот стал работать сильнее, а кто-то свою работу потерял. Так или иначе, многие находились в догадках – что будет дальше. Ситуация в экономике, на отраслевых рынках была крайне неоднозначной. Многие компании даже не знали – куда им двигаться, на что рассчитывать и к чему готовиться.

КАК СНОСИЛИ CABEX

Спустя месяц, перед началом череды длинных майских праздников, поступил последний удар. После 12 часов дня по московскому времени, в редакцию RusCable.Ru стали поступать тревожные сигналы: сразу несколько источников сообщили о том, что павильоны КВЦ «Сокольники» могут забрать под нужды города, для увеличения койко-мест для больных COVID-19. Официальные источники призвали не поддаваться на провокации.

К 15 часам несколько застройщиков оповестили о получении писем: компания, управляющая парком и владеющая территорией, на основании указаний Правительства Москвы, вежливо требовала освободить павильоны для нужд города к 11 часов утра следующего дня, 1 мая. Следующие несколько часов участники бесперебойно обращались за объяснениями к организатору, компании МВК. Но ни одного уведомления, самостоятельного обращения или комментария никто не получил. Клиенты выставки были предоставлены самим себе в решении возникшего вопроса.

Портал RusCable.Ru обратился за информацией к ЦВК «Экспоцентр» и «ВДНХ ЭКСПО» – представители компаний подтвердили, что по указаниям властей также передают часть павильонов под нужды города. Многие организаторы и участники других конгрессно-выставочных мероприятий оказались затронуты этим поворотом событий. Однако, единственным павильоном в этой истории, который был застроен, законсервирован, а его содержимое с ценным частным имуществом экспонентов находилось на ответственном хранении, оказался павильон, где должен был проходить Cabex. К 19 часам камеры онлайн-трансляции (расположены в павильонах КВЦ «Сокольники») стали наблюдать начало активного движения на территории выставочного комплекса.

В 23 часа начался процесс демонтажа выставки. На площадку постепенно прибывали люди – общее количество задействованных рабочих по независимой оценке превышало 50 человек. Большинство из них работали без применения защитных средств и мер безопасности. За началом процесса проводили наблюдение вооруженные люди, которые действовали по принципу «добрых людей»: были максимально скрыты, при этом молчаливо наблюдая за тем, чтобы все действо проходило без помех. RusCable.Ru имел несколько очевидцев, а также источников с места событий.

«То что у них есть полномочия – это не вызывает сомнений. И то что они хотят остаться незаметными тоже. Их задача – «расчистить поляну», чтобы претензий не к кому было предъявлять. Вроде: “какая выставка, мы первый раз слышим”», – рассказал один из очевидцев.

Представитель компании МВК сообщил следующее: «Дирекция на взводе, звонит во все инстанции и не получает ответа. Официальных писем нет, постановлений нет. Вообще ничего не понимаем – никто из наблюдающих не представляется, ведут себя нагло. Известно только то, что будет предоставлено специальное помещение, куда эти “орлы” отвезут ценные вещи. Потом участники должны будут сами их оттуда изымать».

Работы по демонтажу и сносу выставки продолжались всю ночь и были закончены к утру. В ходе этого процесса были многократно нарушены нормы безопасности предписанные указом московских властей – отсутствие масок, социального дистанцирования, массовое скопление людей.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Официальная реакция организатора выставки МВК была оглашена только в 17 часов 1 мая, вместе с рассылкой писем по участникам Cabex. Организатор, как и участники выставки оказался поставлен перед фактом полного сноса экспозиции и отсутствия информации о том где и как получить ценное имущество, а также о том, кто возместит затраты на застройку и участие.

В эфире RusCable Live от 15 мая, генеральный директор МВК Александр Шталенков рассказал о том, что снесение выставки Cabex, которое состоялось ночью 1 мая, стало неожиданностью для организаторов. По его словам, ни руководство парка «Сокольники», ни представители Правительства Москвы не предоставили никаких документов, предупреждающих о сносе выставки. Объяснения были получены компанией лишь на словах – от генерального директора парка, который сообщил, что Правительство вынуждено снести выставку, чтобы отдать павильон на нужды временного госпиталя для зараженных COVID 19. «Кто кому открыл какие двери, мы понимания не имеем», – уверил зрителей Шталенков.

К утру 1 мая, в активной работе по консолидации информации и объединению участников уже находилась Ассоциация «Электрокабель» (АЭК). Преследуя цель защиты интересов своих членов, а также участников кабельного рынка, специалисты АЭК организовали экстренный штаб, совместно с информационной поддержкой RusCable.Ru. По горячим следам нам удалось восстановить цепочку, по которой осуществилось исполнение указа о демонтаже выставки.

Правительство Москвы, в рамках программы развертывания временных госпиталей, потребовало от ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники» освободить площади экспоцентра для оборудования временного госпиталя. Государственное учреждение, в свою очередь, уведомило об этом ООО «ЭкоЦентр Сокольники», на балансе которого находится КВЦ «Сокольники», об освобождении площадей. Организатор выставки Cabex, компания МВК, которая в данном случае выступает арендатором площадей ООО «ЭкоЦентр Сокольники» – уведомлена была в самый последний момент. Расходы на демонтаж взял на себя ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники».

Сразу после случившегося, компания МВК начала работу с экспонентами несостоявшейся выставки. Александр Шталенков рассказал, как той самой ночью его сотрудники договорились с руководством «Сокольников» о том, чтобы складировать все имущество экспонентов на территории парка. Правда, где хранится каждое отдельно взятое оборудование, организаторам выставки пока неизвестно. МВК направляет представителей компаний, которые должны были участвовать в Cabex 2020, к сотрудникам парка, а те в свою очередь помогают отыскать обратившимся их имущество. Часть имущества экспонентов была перемещена в офис МВК. Возможно предположить, что весь процесс перемещения имущества проводился исполнителями без всякого порядка и логики.

В ходе расследования АЭК удалось утвердить следующие факты.

САМОВОЛЬСТВО

4 мая представители АЭК связались с директором ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники» Андреем Лапшиным. В ходе разговора он утверждал, что никаких письменных распоряжений от Правительства Москвы им получено не было, указания о сносе выставки были даны устно. Отсутствие документально подтверждённых указаний говорит о том, что руководство парка приняло самовольное решение о демонтаже выставки, а КВЦ «Сокольники» это позволило. Фактически, демонтаж проведенный без наличия задокументированного указа, с юридической силой, имеет все основания для обращения в полицию, как акт вандализма и уничтожения дорогостоящего имущества.

ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Многочисленные источники из числа участников выставки, а также источники из организаций ответственных за проведение выставки, утверждают о том, что процесс демонтажа проходил в плохо контролируемой и слабо организованной форме. Во-первых – участниками демонтажа были нарушены все ограничения и особые требования введенные властями в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19. Во-вторых – дорогостоящее имущество, находящееся на законсервированных стендах выставки не было описано, внесено в реестр и принято на ответственное хранение. Фактической информацией о судьбе десятков единиц имущества не располагают ни организаторы демонтажа, ни организаторы выставки. Те из подрядчиков участников, кто сумел побывать на месте, утверждают, что большая доля имущества частично утратило товарный вид и функционал, а часть и вовсе была утеряна.

УХОД ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Организатор демонтажа ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники» ссылается на указания Правительства Москвы, однако, во время исполнения этого приказа – юридически обоснованных документов дающих ему силу не существовало. В случае с большими убытками и нанесением ущерба имуществу более сотни представителей кабельного бизнеса – это является критичным фактором.

ООО «ЭкоЦентр Сокольники», владелец площадки КВЦ «Сокольники», допустил проведение работ по демонтажу большим количеством неустановленных лиц. Также, по сведениям МВК – компания не уведомила организаторов выставки о возникновении экстренной ситуации. «Никаких официальных решений, уведомлений или иных сообщений <…> принято, объявлено или направлено не было», – говорится в официальном письме от МВК к участникам Cabex.

КТО ВИНОВАТ?

Ответственность за произвол, настоящее вредительство, финансовый ущерб до сих пор не взял никто из перечисленных компаний. В то же время по официальным каналам СМИ транслируются бравые репортажи о работе правительственных чиновников и гастарбайтеров на благо граждан Москвы. Совместными усилиями им удалось наладить развертывание нескольких временных стационаров для зараженных коронавирусом. Помимо стационара «Сокольники» на 1,2 тысячи пациентов, также создаются аналоги на площадках «ВДНХ ЭКСПО», «Экспоцентр», ледового дворца «Крылатское» и торгового центра «Москва». В планах – организация еще 44 площадок для временных госпиталей. Однако, никто не говорит о том ущербе, который эти работы причиняют для бизнеса страны и тем более, никто не торопится возмещать нанесенные убытки.

Многие участники рынка уверены – привлечь к ответственности Правительство Москвы задача невозможная, но кто-то должен взять эту ответственность на себя. Судя по общению с ведущими специалистами отрасли, позиции АЭК и массовому опросу, большинство считают, что ответить должны организаторы Cabex, компания МВК.

Специально для консолидации мнения рынка, портал RusCable.Ru ввел новый механизм «Опросы». С их помощью мы надеемся выявлять мнение наших читателей: на большие и острые вопросы, куда дальше двигаться и к чему идти, как становиться лучше и многие другие. В первом тематическом опросе «Кто несет ответственность за сохранность имущества участников Cabex-2020» приняло участие свыше 1200 специалистов рынка. Среди предлагаемых выборов были такие позиции, как «Сам участник», «Власти Москвы», «Владельцы павильонов», «Компания организатор» и вариант «Все равно». Основная статистика голосов разделилась на «Власти Москвы» ­– 21.4% и «Компания организатор» – 56.1%. Эта статистика поддерживается и активными обсуждениями на профессиональном Форуме RusCable.Ru. Многие участники рынка выражают свое смятение и недовольство действиями властей и «Сокольников».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

История с имуществом по-прежнему продолжается. Урон все так же не возмещен. Однако, то что должно было разделить кабельщиков и Cabex – на самом деле их сплотило. Руководство МВК уже договорилось о проведении Cabex 2021 в марте следующего года, в том же месте. А участники поддержали это решение. Повторно арендные платежи осуществлять не придется ни организаторам, ни экспонентам, все что было вложено – будет сохранено для новой выставки. Александр Шталенков уверил, что в 2021 году МВК выполнит свои обязательства по аренде площади и покупке стендов. Компания уже отправила дополнительные соглашения всем экспонентам выставки. Как сказал Шталенков, пока его команда получает исключительно положительную ответную реакцию.

«Вся эта ситуация – это проверка наших человеческих, моральных, профессиональных качеств», – уверен эксперт – «мы должны сплотиться, найти позитивный и конструктивный выход из ситуации». По мнению специалиста, кризис в конечном итоге приведет укрупнению выставочной отрасли и, возможно, кабельные выставки в скором времени будут проводиться коллективно – в одно время и в одном месте.