Компания LAPP разработала свой первый кабель для робототехнических систем, предназначенный непосредственно для использования с постоянным током.

Основное преимущество соединительного кабеля типа ÖLFLEX DC ROBOT 900 – его высокий предел прочности при кручении и изгибании. Видимое отличие этого кабеля от традиционных кабелей серии ÖLFLEX: после удаления оболочки можно увидеть другую цветовую маркировку жил - как предусмотрено стандартом DIN EN 60445 (VDE 0197):2018-02 для кабелей постоянного тока, используются красный, белый и зелёный / жёлтый цвета. Не менее важными являются применяемые в конструкции нового кабеля материалы. Изоляция токопроводящих жил выполнена из термопластичного эластомера, наружная оболочка – из полиуретана. Это означает, что кабель типа ÖLFLEX DC ROBOT 900 не содержит галогенов и пригоден для эксплуатации в местах присутствия людей, так как в случае пожара из пластика не выделяются коррозионно-активные газы. Благодаря используемым материалам кабель также устойчив к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов, ультрафиолетовых лучей, отличается водостойкостью и гибкостью даже при низких температурах.

Кабели постоянного тока, такие как кабель типа ÖLFLEX DC ROBOT 900, представляют собой важный компонент будущих заводских инфраструктур. Огромные объёмы энергии могут быть сэкономлены, если нет необходимости производить постоянные переключения между постоянным и переменным током, которые требовались ранее. Поэтому эксперты в области энергетики агитируют за строительство энергосистем постоянного тока. Переход на постоянный ток в промышленности может обеспечить экономию энергии на 20 или более процентов. Пока ещё существует ряд технических проблем, которые необходимо преодолеть, для того чтобы инфраструктура, полностью работающая на постоянном токе, могла стать реальностью.

В области кабелей постоянного тока у компании LAPP роль первопроходца. Первые исследования, проводимые совместно компаниями LAPP и TU Illmenau, показали, что некоторые изоляционные материалы менее пригодны для долгосрочной эксплуатации при постоянном токе. На основании результатов этих исследований компания LAPP, занимающая ведущее положение на рынке интегрированных соединительных систем, представила на международном уровне свой первый ассортимент кабелей постоянного тока. Кабели типа ÖLFLEX DC 100 с ПВХ изоляцией пригодны для стационарной прокладки без механического напряжения. Кабели типа ÖLFLEX DC SERVO 700 с токопроводящими жилами, изолированными специально разработанным ПВХ-пластикатом, предназначены для стационарной установки, и иногда возможно их использование с подвижными токоприёмниками. Кабели типа ÖLFLEX DC CHAIN 800 имеют изоляцию из термопластичного эластомера и предназначены для эксплуатации в условиях непрерывного движения в гибких кабельных каналах и линейно перемещающихся узлах машин. И, наконец, кабели типа ÖLFLEX DC ROBOT 900 для робототехники, которыми компания LAPP в настоящее время дополняет свой ассортимент кабелей постоянного тока, производятся с изоляцией из термопластичного эластомера и оболочкой из полиуретана.

Дальнейшие исследовательские работы компании тесно связаны с разработкой кабельных решений, пригодных для постоянного тока. Являясь партнёром в проекте DC Industry 2, компания LAPP в настоящее время проводит исследования долговременной стабильности изоляционных материалов для кабелей. Другие вопросы, которые в настоящее время решает консорциум DC Industry 2, включают разработку соединительных устройств и переключателей, совместимых с постоянным током. Кроме того, DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (Немецкая комиссия по электротехническим, электронным и информационным технологиям) в настоящее время работает над планом действий по стандартизации для кабельных изделий постоянного тока в рамках стандартов DIN и VDE.