РЖД разработали дорожную карту развития квантовых коммуникаций, проект документа направлен на утверждение в правительство РФ, говорится в сообщении холдинга.

Дорожная карта включает в себя разработку до 2024 года девяти приоритетных технологий и 15 продуктов, а также более 35 целевых показателей эффективности, среди которых: объемы производства и продаж продукции, протяженность квантовых сетей, уровень готовности технологий, обеспеченность кадрами и другие параметры.

"Развитие технологии квантовых коммуникаций позволит создать комплексную защищенную инфраструктуру цифровой экономики, систему государственного управления, что особенно важно с учетом современных угроз в области информационной безопасности", - отметил заместитель генерального директора - главный инженер РЖД Сергей Кобзев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее РЖД создали отдельный департамент квантовых коммуникаций.

Первые испытания, проведенные на инфраструктуре РЖД, показали возможность построения высокозащищенных федеральных и региональных сетей на основе передовых российских технологий квантовой коммуникации. Во взаимодействии с партнерами прорабатывается возможность создания опытной магистральной квантовой сети, соединяющей Москву и Санкт-Петербург общей протяженностью более 800 км. Реализация такого проекта позволит внедрить критически важные сервисы нового поколения.

Соглашения о развитии технологий

В июле 2019 года правительство заключило соглашения о намерениях со Сбербанком по направлению "Искусственный интеллект", с РЖД - по направлению "Квантовые коммуникации", с Росатомом - по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ", с Ростехом - по направлениям "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия", с Ростехом и Ростелекомом - по направлению "Беспроводная связь нового поколения".