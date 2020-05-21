«Россети Северный Кавказ» с начала текущего года в регионах своей электросетевой деятельности выявили и пресекли 1 693 факта незаконного потребления электроэнергии. Общий объем незаконно потребленного ресурса составил 112 млн кВт*ч. на сумму 409 миллионов рублей.

Наибольшее количество фактов несанкционированного использования электроэнергии выявлено на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии.

Так, в Республике Дагестан специалисты «Россети Северный Кавказ» совместно с представителями дочерней «Дагестанской сетевой компании» за 4 месяца пресекли 687 фактов незаконного потребления электроэнергии. Общий объем хищений - почти 83 млн кВт*ч на сумму 325 миллионов рублей.

За этот же период управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» выявило 347 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом 3,7 млн кВт*ч. Сумма ущерба составила 11 миллионов рублей.

В зоне операционной деятельности филиала «Ингушэнерго» с начала года пресечено 210 фактов хищения электроэнергии общим объемом 18,7 млн кВт*ч. Сумма ущерба оценивается в 56 миллионов рублей. В Карачаево-Черкесии, в зоне производственной деятельности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго», выявлено 169 фактов незаконного потребления электрической энергии на общую сумму 8,3 миллиона рублей. Специалисты филиала «Каббалкэнерго» обнаружили 144 факта хищения электроэнергии на сумму более 4 миллионов рублей. На территории деятельности филиала «Ставропольэнерго» предотвращено 83 случая хищения (790 тысяч кВт*ч, что эквивалентно 1,9 миллиона рублей). В Северной Осетии с начала текущего года специалисты филиала «Севкавказэнерго» пресекли 53 факта незаконного потребления электроэнергии (714,6 тысячи кВт*ч на сумму 2,6 миллиона рублей).

Одно из наиболее крупных хищений энергетики пресекли в Дагестане. Компания «Дагеставтодор» самовольного подключилась к электрическим сетям без заключенного должным образом договора энергоснабжения. Ущерб от неправомерных действий недобросовестного потребителя превысил 40 млн кВт*ч на сумму свыше 166 миллионов рублей.

В ходе проверки в сельском поселении Мужичи Сунженского района Ингушетии «Лесоперерабатывающий комбинат», в нарушение условий договора, не уведомив энергетиков о неисправности прибора учета, безучетно потребил 334 тысячи кВт*ч электроэнергии, что эквивалентно 2,2 миллиона рублей.

Крупные хищения электроэнергии выявили сотрудники АО «Чеченэнерго» в ходе проверки в городе Грозном. Специалисты компании установили, что к сетям 0,4 кВ самовольно подключились два цеха – один по изготовлению натяжных потолков, другой - по производству пластиковых окон. Предприниматели незаконно потребили более 80 тысяч кВт*ч на сумму 475 тысяч рублей. Нанесенный энергокомпании ущерб они полностью возместили в течение нескольких дней.

В отношении энерговоров северокавказские энергетики применяют все возможные правовые рычаги воздействия. С начала года по всем установленным случаям хищений виновные уже возместили энергокомпании ущерб почти на 6 миллионов рублей.

Как отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, средства, которые энергокомпания взыскивает с недобросовестных потребителей, прежде всего направляются на ремонт энергообъектов для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

«Россети Северный Кавказ» напоминают: совершая противоправные действия, нарушители в первую очередь подвергают опасности себя. Преступные действия также нередко приводят к перепадам напряжения в сети, ухудшению энергоснабжения добросовестных потребителей, авариям и несчастным случаям. Недобросовестные потребители, нарушившие закон, заплатят гораздо больше стоимости законно полученной электроэнергии. Кроме того, нарушители оплатят штраф за хищение, предусмотренный законодательством. В случаях воровства в особо крупных размерах виновным грозит ответственность вплоть до уголовной.