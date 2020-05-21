«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») за 4 месяца 2020 года исполнили обязательства по 6 370 договорам технологического присоединения, предоставив 229 МВт мощности физическим и юридическим лицам.

Более 150 подключенных заявителей – это социально-значимые учреждения и объекты бюджетной сферы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Необходимую мощность получили в том числе инфекционный госпиталь в Пушкине, новые корпуса НМИЦ им В.А. Алмазова, Ленинградский областной клинический онкологический диспансер, несколько школ, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. К электрическим сетям были подключены здания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ряд садоводств и жилых комплексов.

В период с января по апрель 2020 года в «Россети Ленэнерго» заключено 6 600 договоров на подключение к электросетям, общая запрашиваемая мощность составила 214 МВт. В условиях противодействия распространению вирусных заболеваний «Россети Ленэнерго» соблюдают сроки выполнения обязательств по техприсоединению, при производстве работ персонал компании обеспечен индивидуальными средствами защиты.

Напомним, что согласно приказу главы «Россетей» Павла Ливинского по всей стране на особом контроле находится энергообеспечение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, центров приема обращений граждан, объектов, оказывающих онлайн-услуги, а также транспортно-логистических центров.