Проектную документацию строительства нескольких участков дороги второго транспортного кольца вокруг Тюмени разработает компания ОАО «Проектно-изыскательский институт Тюменьдорпроект». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Согласно материалам, на конкурс поступило четыре заявки. АО «Петербург-дорсервис» предложил выполнить работу за 128,9 млн рублей, ООО «Инстройпроект» — за 160,2 млн рублей, ООО «Росинсталпроект — 132,2 млн, ОАО «ПИИ Тюменьдорпроект» — 91 млн рублей. Последняя компания в итоге и была признан победителем. Начальная цена контракта, напомним, составляла 165,2 млн рублей.



Победитель должен выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию по строительству окружной автомобильной дороги Тюмени (Второе транспортное кольцо). Как рассказывал РБК Тюмень заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, речь идет о проекте участков автомобильной дороги от транспортной развязки на объездной дороге (трасса Омск-Тюмень) до Червишевского тракта (дорога Курган-Тюмень) со строительством развязки, а дальше участок дороги до Московского тракта (Екатеринбург-Тюмень), также со строительством развязки.



По контракту технический отчет по инженерным изысканиям должен быть готов к октябрю 2020 года, проектная и рабочая документация (1, 2 этап строительства) — до сентября 2021 года, проектная и рабочая документация (3, 4 этап строительства) — до сентября 2022 года.



Согласно информации с сайта победителя, история института началась в 1960 году.





Фото: Дмитрий Ткачук, РИА URA.RU

