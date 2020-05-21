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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

МИРЭС запустил второй глобальный опрос о влиянии COVID-19 на энергетический сектор

МИРЭС запустил второй глобальный опрос о влиянии COVID-19 на энергетический сектор

21 мая 2020, 15:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, РНК СИГРЭ, МИРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Мировой Энергетический Совет (МИРЭС) проводит второй раунд опроса своих членских организаций относительно влияния пандемии COVID-19 на деятельность энергетической отрасли.

Результатами первого раунда подобного опроса стали два отчёта, размещённые на сайте Ассоциации Российского национального комитета МИРЭС («Первые отчёты о влиянии на энергетику последствий COVID-19»).

Основной темой первого опроса было то, как организации предполагают прожить вызванный пандемией кризис, взгляд в будущее и первые уроки, извлечённые из жизни и работы во время пандемии.

Одним из главных результатов первого опроса стало выделение четырёх вероятных среднесрочных пост-пандемических сценариев дальнейшего развития энергетической отрасли: «Пауза», «Возвращение в прошлое», «Ускорение», «Регенерация» (Pause, Rewind, Fast-forward, Re-record).

Второй опрос МИРЭС посвящён тому, какие факторы респонденты считают наиболее важными для развития выбранного ими сценария. Респонденты должны заполнить опросную форму до 28 мая с.г.

Предварительные результаты этого международного исследования будут доступны к началу июня, уточненные данные будут опубликованы в середине июня.

Выводы по результатам опроса будут использованы для дальнейшего пересмотра и уточнения четырёх посткризисных сценариев МИРЭС, для содействия разработке системы сигналов и стимулирования обсуждения новой повестки дня лидерами индустрии.

 

Источник: сайт РНК МИРЭС

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