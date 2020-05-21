Специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») завершили техническое обслуживание и ремонт пяти высоковольтных воздушных линий 110 кВ, проходящих по территории Брюховецкого и Тимашевского районов Краснодарского края. Данные ЛЭП обеспечивают передачу электроэнергии в десятки сельских населённых пунктов, где проживает свыше 150 тысяч кубанцев.

Комплексные ремонты проведены на линиях 110 кВ «Брюховецкая-Медведовская», «Брюховецкая-Роговская», «Брюховецкая-АПК-1», «Брюховецкая-Новоджерелиевская» и «Переясловская-Челбасская». Они отходят от центра питания 220 кВ «Брюховецкая» («Россети ФСК ЕЭС») и обеспечивают передачу электроэнергии по двум районам Краснодарского края. Работы на линиях осуществлялись одновременно с реконструкцией подстанции «Брюховецкая» и увеличением ее мощностей.

Помимо бытовых потребителей высоковольтные ЛЭП обеспечивают энергоснабжение десятков промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ряд социально значимых объектов, среди которых школы, больницы, объекты водоснабжения, очистные сооружения в Брюховецком и Тимашевском районах Краснодарского края.

В ходе работ энергетики провели на ВЛ замену почти семи тысяч изоляторов, установили 633 птицезащитных устройства, поменяли 10 км грозотроса и расчистили 15 га охранных зон от деревьев и кустарников. На реализацию ремонтных мероприятий «Россети Кубань» направила 10 млн рублей.

– В связи с увеличением мощности подстанции «Брюховецкая» до 250 МВА, наши специалисты выполнили необходимые сопутствующие технические мероприятия для бесперебойной и качественной передачи мощности от данной подстанции, – рассказал главный инженер Тимашевских электрических сетей Андрей Процай. – Выполненные мероприятия позволят минимизировать количество возможных технарушений, обеспечат надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей, а также дадут возможность для подключения новых абонентов.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тысяч человек. В зону обслуживания Тимашевских электросетей входят пять административных районов Краснодасркого края – Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает в себя 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ, 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет почти 10 тысяч км.