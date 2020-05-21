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21 мая 2020, 13:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИЗДАНИЯ, ЭНЕРГЕТИК
Отрасль: Электроэнергетика
В ближайшие дни выйдет в свет выпуск журнала «Энергетик» №5 за 2020 год. По совместной инициативе РНК СИГРЭ и редакции в журнале открывается новая рубрика: «Диагностика и мониторинг состояния вращающихся электрических машин».
Идея создания такой рубрики возникла по результатам прошедшей в ноябре 2019 г. первой научно-практической конференции Национального исследовательского комитета А1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ на тему «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию». В конференции участвовали свыше 200 специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Значительное число участников, представляющих разработчиков, производителей и эксплуатирующие организации, содержательные доклады с конкретными практическими рекомендациями показали интерес технической общественности к проблеме, важность и актуальность решаемых задач.
В этом номере журнала приведены только три статьи, в которых рассмотрены основные положения примерно половины из 30 докладов, представленных на конференции:
Советуем прочитать!!! Приглашаем специалистов к участию в работе рубрики!
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