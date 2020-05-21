В ближайшие дни выйдет в свет выпуск журнала «Энергетик» №5 за 2020 год. По совместной инициативе РНК СИГРЭ и редакции в журнале открывается новая рубрика: «Диагностика и мониторинг состояния вращающихся электрических машин».

Идея создания такой рубрики возникла по результатам прошедшей в ноябре 2019 г. первой научно-практической конференции Национального исследовательского комитета А1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ на тему «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию». В конференции участвовали свыше 200 специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Значительное число участников, представляющих разработчиков, производителей и эксплуатирующие организации, содержательные доклады с конкретными практическими рекомендациями показали интерес технической общественности к проблеме, важность и актуальность решаемых задач.

В этом номере журнала приведены только три статьи, в которых рассмотрены основные положения примерно половины из 30 докладов, представленных на конференции:

Системы мониторинга и диагностики вращающихся машин (анализ докладов на конференции). Авторы: В.В. Беляков, Ю.Д. Виницкий, О.С. Голоднова.

Непрерывный мониторинг состояния высоковольтных вращающихся машин. Авторы: А.В. Селиханович, И.А. Рудченко, П.А. Гурьянов.

Ремонт по состоянию. Современные методы ремонта турбогенераторов. Автор: И.В. Романов.

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