COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 22 мая с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Журнал "Энергетик" и НИК А1 РНК СИГРЭ запускают новую рубрику "Диагностика и мониторинг состояния вращающихся электрических машин" (приглашаем к участию)

Журнал Энергетик и НИК А1 РНК СИГРЭ запускают новую рубрику Диагностика и мониторинг состояния вращающихся электрических машин (приглашаем к участию)

21 мая 2020, 13:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИЗДАНИЯ, ЭНЕРГЕТИК
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
257

В ближайшие дни выйдет в свет выпуск журнала «Энергетик» №5 за 2020 год. По совместной инициативе РНК СИГРЭ и редакции в журнале открывается новая рубрика: «Диагностика и мониторинг состояния вращающихся электрических машин».

Идея создания такой рубрики возникла по результатам прошедшей в ноябре 2019 г. первой научно-практической конференции Национального исследовательского комитета А1 «Вращающиеся электрические машины» РНК СИГРЭ на тему «Техническое диагностирование высоковольтных вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному состоянию». В конференции участвовали свыше 200 специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Значительное число участников, представляющих разработчиков, производителей и эксплуатирующие организации,  содержательные доклады с конкретными практическими рекомендациями показали  интерес  технической общественности к проблеме, важность и актуальность решаемых задач.

В этом номере журнала приведены только три статьи, в которых рассмотрены основные положения примерно половины из 30 докладов, представленных на конференции:

  • Системы мониторинга и диагностики вращающихся машин (анализ докладов на конференции). Авторы: В.В. Беляков, Ю.Д. Виницкий, О.С. Голоднова.
  • Непрерывный мониторинг состояния высоковольтных вращающихся машин. Авторы: А.В. Селиханович, И.А. Рудченко, П.А. Гурьянов.
  • Ремонт по состоянию. Современные методы ремонта турбогенераторов. Автор: И.В. Романов.

 

Советуем прочитать!!! Приглашаем специалистов к участию в работе рубрики!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
МИРЭС запустил второй глобальный опрос о влиянии COVID-19 на энергетический сектор
Анонс выпуска журнала
НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в семинаре по ИТ для цифровой электроэнергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно