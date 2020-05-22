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Модернизация

Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция введена в промышленную эксплуатацию

Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция введена в промышленную эксплуатацию

22 мая 2020, 15:56
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, ПАТЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

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22 мая 2020 г. введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом»). Соответствующий приказ подписал Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров. 

«С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире», – отметил Андрей Петров

Основанием для подписания приказа стало выданное накануне по результатам проверки комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора АО «Концерн Росэнергоатом» заключения о соответствии (ЗОС) – документа, подтвердившего, что плавучая атомная теплоэлектростанция построена в соответствии с требованиями проектной документации. Кроме того, было получено положительное заключение Росприроднадзора. Эти документы свидетельствуют, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе -  санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным требованиям и государственным стандартам.

Напомним, что ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 г. Авторитетный журнал «Power» признал это событие одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике. 

С момента включения в сеть ПАТЭС уже выработала свыше 47,3 млн кВт•ч электроэнергии. В настоящее время она обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательного останова энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки. 

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов», оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/ч. Длина ПЭБ «Академик Ломоносов» достигает 140,0 м, а ширина – 30,0 метров, водоизмещение составляет 21 500 тонн. Срок службы – 40 лет. 

Источник: Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»

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