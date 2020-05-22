Продолжается прием заявок на конкурс "Энергопрорыв-2020"

Постройте успешный бизнес с одной из крупнейших электросетевых компаний в мире!

Ключевая тема конкурса:

Цифровая трансформация электросетевого комплекса

Задачать вопросы и пообщаться с экспертами вы можете в чате.

Направления конкурса:

оборудование и технологические системы объектов электрических сетей;

автоматизированные системы корпоративного и технологического управления;

учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых компаний;

перспективные технологии для электрических сетей.

Что ищем?

новые проекты для повышения эффективности работы сетевых компаний

бизнес-решения для развития и цифровизации электросетевого комплекса.

Кто может участвовать?

Стартапы, малые и средние инновационные компании

Команды ученых и специалистов

Зрелые технологические компании и предприятия

Индивидуальные участники – ученые или специалисты

Работники ДЗО ПАО «Россети»

Что получат победители?

куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;

доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования;

менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса;

доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;

возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.

Этапы

До 30 июня – прием заявок

До 1 сентября – предварительная и предметная экспертиза заявок.

До 30 сентября – очный отбор финалистов.

До 18 ноября – разработка финалистами дорожных карт реализации проектов совместно с кураторами из ДЗО ПАО «Россети»

До 4 декабря – презентации проектов и награждение победителей в рамках Международного Форума «Электрические сети-2020»

Заявки принимаются до 30 июня 2020 года на www.gridology.ru

Подать заявку