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Мероприятия

Продолжается прием заявок на конкурс "Энергопрорыв-2020"

Продолжается прием заявок на конкурс Энергопрорыв-2020

22 мая 2020, 16:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2020

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Время чтения ≈ 2 мин
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Сколково, Энергопрорыв-2020

Постройте успешный бизнес с одной из крупнейших электросетевых компаний в мире!

Ключевая тема конкурса:

Цифровая трансформация электросетевого комплекса

Задачать вопросы и пообщаться с экспертами вы можете в чате.

Направления конкурса:

  • оборудование и технологические системы объектов электрических сетей;
  • автоматизированные системы корпоративного и технологического управления;
  • учет электрической энергии и новые сервисы для клиентов сетевых компаний;
  • перспективные технологии для электрических сетей.

Что ищем?

  • новые проекты для повышения эффективности работы сетевых компаний
  • бизнес-решения для развития и цифровизации электросетевого комплекса.

Кто может участвовать?

  • Стартапы, малые и средние инновационные компании
  • Команды ученых и специалистов
  • Зрелые технологические компании и предприятия
  • Индивидуальные участники – ученые или специалисты
  • Работники ДЗО ПАО «Россети»

Что получат победители?

  • куратора в ДЗО ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта в сетевых компаниях по всей стране;
  • доступ на объекты ДЗО ПАО «Россети» для реализации пилотного проекта и масштабирования;
  • менторскую поддержку Фонда «Сколково» для развития бизнес-кейса или запуска бизнеса;
  • доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково», НТИ EnergyNet и других институтов развития;
  • возможность привлечения инвестиций для роста бизнеса.

Этапы

  •      До 30 июня – прием заявок
  •      До 1 сентября – предварительная и предметная экспертиза заявок.
  •      До 30 сентября – очный отбор финалистов.
  •      До 18 ноября – разработка финалистами дорожных карт реализации проектов совместно с кураторами из ДЗО ПАО «Россети»
  •      До 4 декабря – презентации проектов и награждение победителей в рамках Международного Форума «Электрические сети-2020»

Заявки принимаются до 30 июня 2020 года на www.gridology.ru

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