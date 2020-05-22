Продолжается прием заявок на конкурс "Энергопрорыв-2020"

85 лет сотрудничества: Московский метрополитен
22 мая 2020, 16:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2020
Постройте успешный бизнес с одной из крупнейших электросетевых компаний в мире!
Ключевая тема конкурса:
Цифровая трансформация электросетевого комплекса
Задачать вопросы и пообщаться с экспертами вы можете в чате.
Направления конкурса:
Что ищем?
Кто может участвовать?
Что получат победители?
Этапы
Заявки принимаются до 30 июня 2020 года на www.gridology.ru
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter