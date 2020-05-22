ООО "Уральский пружинный завод" (Магнитогорск, Челябинская область) планирует запустить на территории особого экономического развития (ТОСЭР) Белорецка (Башкирия) автоматизированное производство рессор, сообщает пресс-служба правительства республики.

Оценочный объем вложений в проект составляет 307 млн рублей. Оператором проекта выступает резидент ТОСЭР - ООО "Научно-производственная фирма "Рессора"" (производитель изделий из проволоки и пружин).

"Заводчане уже приобрели большую часть технологического оборудования и заключили договор на поставку опытных партий рессор для главного конвейера "КАМАЗа". Есть планы по дальнейшему экспорту продукции, в том числе в страны Евросоюза", - отмечается в сообщении.

Проект включен в перечень региональных приоритетных проектов. В качестве мер господдержки инвестору будет компенсирована курсовая разница при закупке зарубежного оборудования. Кроме того, планируется предоставление налоговых льгот и содействие в подключении нового предприятия к инженерным сетям.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Уральский пружинный завод" производит изделия из проволоки и пружин. Компанией владеет ее генеральный директор Денис Лукманов.