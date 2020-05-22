Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения пяти проектов строительства гидротехнических сооружений для защиты территории в городах Тулун и Нижнеудинск, селах Бирюса, Шиткино и ШелеховоТайшетского района Иркутской области, пострадавших во время разрушительных паводков, вызванных сильными дождями летом 2019 года. Разрешения на строительство уже выданы.

Благодаря активной совместной работе с проектировщиками в формате экспертного сопровождения еще на этапе проектирования удалось существенно сократить сроки проведения экспертизы. Так, вместо нормативных 42 рабочих дней экспертиза была завершена менее чем за 20. Это - результат практического использования подходов гибкого встраивания разрешительных и экспертных процедур в градостроительный процесс, которые Минстрой России в настоящее время предлагает в целях снижения административных барьеров, создания комфортных условий для работы всех участников градостроительного процесса и существенного сокращения сроков строительства без создания рисков для безопасности. Начало внедрения новых подходов в процедуру проведения государственной экспертизы было положено в прошлом году с введением в Градостроительный кодекс России института экспертного и проектного сопровождения.

Строительство и реконструкция дамб и других сооружений инженерной защиты территорий начнутся в июне. Наиболее объемные и сложные работы предстоит выполнить в Нижнеудинске и Тулуне: там реализация проектов позволит защитить от наводнения более 17,5 тыс. человек. В обоих городах уже получены разрешения на строительство объектов.

Одновременно с проектированием капитальных гидротехнических сооружений уже завершены работы по возведению временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске. Также ведутся подготовительные работы по расчистке и дноуглублению русла реки Уда в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе. Эти объекты будут использоваться и при создании основных гидротехнических сооружений.

«Подход, который на практике реализует команда Игоря Манылова, когда экспертиза из непроходимого барьера превращается в активнейшего, незаменимого с точки зрения компетенций помощника проектировщика, строителя и заказчика является крайне перспективным. Он позволяет ликвидировать те факторы, что раньше отнимали у инвесторов, в том числе и у государства,месяцы, и значительно сократить сроки строительства, в котором так нуждаются наши граждане. И, что крайне важно для нашего общего будущего, мы делаем это, сохраняя безопасность и обеспечивая надежность как в ходе самого процесса реализации проектов, так и при последующей эксплуатации построенных объектов», - подчеркнул замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

Справочно:

Всего в зоне чрезвычайной ситуации в Иркутской области предстоит восстановить 18 гидротехнических объектов, на которые только из федерального бюджета предполагается направить более 6 млрд рублей. Проектирование гидротехнических сооружений началось осенью прошлого года, когда после паводков в июне-июле прошлого года эти объекты были включены в федеральную программу восстановления Иркутской области. Координируют исполнение программы Минстрой России и «РосКапСтрой», штаб которого базируется в Тулуне, в рамках работы Правительственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.