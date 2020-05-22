Ялтинские энергетики проводят реконструкцию энергообъектов

Энергетики продолжают работы по приведению в порядок оборудования на территории города. Сетевое хозяйство Ялты имеет большой срок эксплуатации, поэтому все энергообъекты нуждаются в планомерном ремонте.

На улице Суворовская города Ялты был произведен капитальный ремонт кабельных ящиков, через которые осуществляется энергоснабжения потребителей на данной улице. Ремонт включал в себя покраску и починку корпуса, обновление диспетчерских надписей, ревизию контактов, замену дефектной изоляции, коммутационных аппаратов и восстановлению предупреждающих знаков безопасности.

Параллельно был осуществлен ремонт кабельной линии, ведущей к многоквартирному пятиэтажному дому по адресу ул. Крупской, 11. Сотрудники Ялтинского РЭС также выполнили большой объем хозяйственных работ, которые выполнены качественно и быстро.

Проведенные работы позволят энергетикам не только продлить ресурс работы оборудования, повысить уровень безопасности обслуживающего персонала , а также улучшить городскую среду.