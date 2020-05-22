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Модернизация

Энергетики Кубани сохраняют популяцию птиц при помощи птицезащитных устройств на ЛЭП

Энергетики Кубани сохраняют популяцию птиц при помощи птицезащитных устройств на ЛЭП

22 мая 2020, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сотрудники Лабинских электрических сетей компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») установили 60 комплектов птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушной высоковольтной линии 110 кВ «Упорная-Подгорная Синюха» в Лабинском районе Краснодарского края.

Устройства, отпугивающие птиц, смонтированы над гирляндами изоляторов. Эти приспособления препятствуют посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах, что обеспечивает не только сохранение популяций птиц, но и защиту оборудования от замыканий, предотвращая возможные технологические нарушения  в работе электросетевого комплекса. В будущем энергетики планируют оснастить птицезащитными устройствами и другие высоковольтные ЛЭП на территории лабинского энергорайона.

Все элементы комплекта ПЗУ изготовлены из отечественных полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета. Их отличают прочность и долговечность, сопоставимые со сроком службы изоляторов ВЛ. Один комплект обеспечивает защиту птиц с размахом крыльев до 1,3 метра.

Меры по охране окружающей среды учитываются при формировании ежегодных производственных программ в компании.

В зону ответственности Лабинских электрических сетей входят три административных района Краснодарского края: Лабинский, Курганинский и Мостовский. Предприятие обслуживает территорию общей площадью порядка 7100 кв. км с численностью населения более 275 тысяч человек. Протяженность воздушных линий электропередачи составляет более 6000 км. Основное оборудование включает в себя 13 подстанций напряжением 110 кВ, 36 подстанций напряжением 35 кВ и 1465 трансформаторных подстанций 10/04 кВ, техническое обслуживание которых обеспечивают 14 электросетевых участков.

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