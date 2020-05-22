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Встречи

Глава "Россети Кубань" Сергей Сергеев посетил стройплощадки инвестпроектов в юго-западном энергорайоне края

Глава Россети Кубань Сергей Сергеев посетил стройплощадки инвестпроектов в юго-западном энергорайоне края

22 мая 2020, 13:45
Рубрика: Встречи
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев в рамках рабочей поездки в филиал Юго-Западные электрические сети осмотрел строительные площадки новых энергоузлов в пригороде Новороссийска.

Директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха доложил главе компании о выполнении графиков работ по строительству новых кабельных линий электропередачи в Новороссийске для технологического присоединения объектов «Новорослесэкспорт».

Отметим, в 2020 году «Россети Кубань» построят две кабельные линии 110 кВ общей протяженностью около 10 км и волоконно-оптическую линию связи. Это позволит осуществить подключение к сетям и обеспечить надежным электроснабжением объекты инфраструктуры для перевалки контейнеров и лесных грузов.

Сергей Сергеев также осмотрел площадку в п. Южная Озереевка, где планируется строительство высоковольтной линии электропередачи и новой подстанции 110 кВ «Южная Озереевка» для технологического присоединения объектов «Каспийского Трубопроводного консорциума».

Учитывая сложный горный рельеф и особо охраняемые земли лесного фонда, глава энергокомпании Сергей Сергеев поручил изучить и представить наиболее оптимальные варианты прохождения трасс ЛЭП в рамках строительства подстанции «Южная Озереевка».

Согласно проекту, на питающем центре будет установлено самое современное оборудование. В частности, два силовых трансформатора мощностью 10 МВА каждый, для нужд крупнейшего международного нефтетранспортного проекта. Завершение строительства планируется в 2022 году.

Также в ст. Раневская Сергей Сергеев осмотрел объекты распределительной сети, где в настоящее время реализуются мероприятия ремонтной кампании 2020 и ведётся подготовка к осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг.

По итогам рабочего визита в юго-западный энергорайон генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев поставил задачу сохранить темпы работ, завершить строительство и технологическое присоединение объектов инвестпрограммы в заявленные сроки с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требованийю

Юго-западные электрические сети – один из крупнейших филиалов компании «Россети Кубань», в зону ответственности которого входят Новороссийский, Анапский, Геленджикский, Абинский и Крымский районы Краснодарского края. Общая численность населения в энергорайоне составляет более 500 тысяч человек.

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