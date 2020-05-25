Enel, действуя через свою дочернюю компанию Enel Green Power North America, ввела в эксплуатацию дополнительную очередь ветропарка High Lonesome мощностью 50 МВт в округах Аптон и Крокетт, штат Техас. Это крупнейший проект ветроэнергетики в портфеле глобальных активов возобновляемой энергии Группы мощностью 500 МВт. Помимо того, компания подключила к сети еще два ветропарка: Riverview мощностью 105 МВт и Castle Rock Ridge II мощностью 29,4 МВт в провинции Альберта, Канада.

«Ввод в эксплуатацию этих трех новых ветропарков является еще одним свидетельством неизменной приверженности Enel расширять свой портфель активов ВИЭ по всему миру, - отметил Антонио Каммисекра, генеральный директор Enel Green Power. Еще одним примером этой приверженности является завершение строительства наших объектов ВИЭ общей мощностью более 400 МВт по всему миру в первом квартале этого года, в результате чего доля «зеленой» генерации значительно превысила долю традиционной в нашем портфеле активов с точки зрения мощности и выработки. Мы будем и дальше создавать новую устойчивую ценность за счет нашей энергии без вредных выбросов в соответствии со Стратегическим планом Группы, уделяя при этом приоритетное значение охране труда и промышленной безопасности».

Объем инвестиций в строительство ветропарка High Lonesome установленной мощностью 500 МВт составляет около 720 миллионов долларов США. Общий объем инвестиций в Castle Rock Ridge II и Riverview составляет более 210 миллионов канадских долларов.

Ожидается, что Ветропарк High Lonesome сможет вырабатывать около 1,9 ТВтч в год, избегая при этом выброса более чем 1,2 миллиона тонн углекислого газа в атмосферу ежегодно. Проект был расширен на 50 МВт, которые были только что подключены к сети благодаря соглашению сроком на 12 лет, заключенному в декабре 2019 года, на поставку зеленой энергии (PPA) с компанией по производству продуктов питания и напитков Danone North America, корпорацией по обеспечению общественных интересов и крупнейшей в мире компанией, получившей сертификат B Corporation®. Договор предполагает поставку возобновляемой электроэнергии в объеме 20,6 МВт, которые будут отбираться из дополнительной очереди мощностью 50 МВт ветропарка High Lonesome. Соглашение между Enel и Danone North America обеспечит выработку электроэнергии, достаточную для производства почти 800 миллионов баночек йогурта и более 80 миллионов галлонов молока ежегодно, а также поможет продовольственной компании достичь цель по обеспечению 100% закупок электроэнергии от возобновляемых источников к 2030 году.

В настоящий момент в эксплуатации Enel в Техасе находится ветропарк Snyder мощностью 63 МВт, расположенный в округе Скарри, а также первая очередь солнечной станции Roadrunner в округе Аптон мощностью 252 МВт. Вторая очередь мощностью 245 МВт солнечного парка Roadrunner в настоящее время находится на стадии строительства и, после ее завершения, Roadrunner станет одним из крупнейших солнечных парков в стране.

Ветропарки Castle Rock Ridge II и Riverview направят свой отпуск, а также «зеленые» сертификаты Системному Оператору провинции Альберта (AESO) в рамках двух 20-летних соглашений о поддержке возобновляемых источников энергии (RESAs), заключенных в 2017 году в рамках тендера, запущенного AESO. Ветропарки расположены в городе Пинчер-Крик и, как ожидается, будут вырабатывать около 493 ГВтч в год, избегая при этом ежегодного выброса в атмосферу около 335 500 тонн углекислого газа. В этой стране в эксплуатации Enel Green Power также находится ветропарк Castle Rock Ridge I мощностью 76,2 МВт в Пинчер-Крик, который был введен в эксплуатацию в 2012 году.

Ход строительства ветропарков High Lonesome, Riverview и Castle Rock Ridge II был организован в соответствии с моделью устойчивого строительства Enel Green Power, которая объединила в себе передовой опыт, направленный на минимизацию воздействия строительных работ на окружающую среду. Она включает в себя переработку бумаги, картона, алюминия, чернил, картриджей, масла и смазки, а также использование освещения от солнечных батарей и многоразовых контейнеров для воды, которыми пользовались рабочие. На заключительных этапах строительства компания Enel внимательно следила за динамикой пандемии COVID-19 и принимала меры по охране здоровья своих работников и сообщества. В соответствии с указаниями местных органов власти компания внедрила строгие правила в отношении командировок и усиленные санитарные меры, а для рабочих бригад были выпущены инструкции по безопасной работе и соблюдению социальной дистанции.

Три проекта Enel Green Power сейчас находятся в стадии строительства в Соединенных Штатах: ветропарк White Cloud мощностью 236,5 МВт в Миссури, ветропарк Aurora мощностью 299 МВт в Северной Дакоте, и вышеупомянутая вторая очередь солнечной станции Roadrunner мощностью 245 МВт в Техасе. Эти проекты обеспечат значительную часть ожидаемого роста Enel Green Power в объеме 1 ГВт в США и Канаде в 2020 году.

Enel Green Power North America, входящая в состав Enel Green Power, - ведущий владелец и оператор станций ВИЭ в Северной Америке. Компания разрабатывает и реализует проекты в 19 штатах США и одной канадской провинции. Enel Green Power North America эксплуатирует около 70 ветряных, геотермальных, солнечных и гидроэлектростанций, общей мощностью около 5,8 ГВт.

Enel Green Power - глобальная бизнес-линия Группы Enel по развитию и управлению возобновляемыми источниками энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 46 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.

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