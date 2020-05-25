ГК «Основа» построит жилой комплекс премиум-класса Puerta de Los Cristianos на острове Тенерифе, входящем в архипелаг Канарских островов. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что объем инвестиций в проект оценивается в 9 млн евро, при этом 30% - собственные средства компании.

По информации пресс-службы, в конце 2019 года компания выкупила земельный участок площадью 0,6 га на курорте Лос Кристианос (Los Cristianos). На нем будет построен жилой комплекс из 18 таунхаусов высотой в четыре этажа. Общая площадь застройки составит 5000 «квадратов». В комплексе запроектирован бассейн с подогревом. Концепцию проекта разработала испано-аргентинская архитектурная студия SEBASTIAN ESTRELLA.

В пресс-службе добавили, что у группы есть также два проекта в Чехии и два в Германии.

Ранее «СГ» сообщала, что по итогам марта 2020 года средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Испании составила 1758 евро, подорожав на 0,3% по сравнению с февралем текущего года и на 3,6% по сравнению с мартом 2019 года.