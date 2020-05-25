Правительство Ленинградской области планирует потратить на строительство социальных объектов в 2020 году около 7,7 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в понедельник.

"Общая сумма контрактов на строительство социальных объектов в Ленобласти в 2020 году за счет бюджета составляет 7,7 млрд рублей. Уже заключено 84% контрактов на 2020 год", - сказал он.

По словам Москвина, в текущем году за бюджетный счет планируется построить 24 объекта: здравоохранения - 3, образования - 8, физической культуры и спорта - 8, культуры - 2, безопасности - 3.

"Застройщики введут по программе "Соцобъекты в обмен на налоги" 13 объектов -12 детских садов и 1 школу", - добавил он.

Кроме того, Москвин надеется, что строительной отрасли региона удастся собраться в условиях кризиса и не понести больших потерь.

"Кризис не может влиять положительно, ни на какую отрасль. Но кризис помогает собраться, надеюсь, строительной отрасли это удастся", - сказал зампред правительства.

По состоянию на май 2020 года в Ленобласти введено 600 тыс. кв. м. жилья.

"Не готов говорить о том, что будет или нет достигнут показатель установленный Минстроем в 3 млн кв.м, но будем стремиться. Все застройщики, которые у нас работают, сдадут заявленные объекты по договорам долевого участия в срок", - сказал Москвин.

Чиновник отметил, что большую надежду власти возлагают на "ипотеку под 6%".

"Она поможет спросу на квартиры и поможет застройщикам. Думаю, мы найдем общий язык с ДОМ.РФ по компенсации ставок застройщика", - сказал Москвин.

Как отметил президент союза строительных организаций Ленинградской области Руслан Юсупов, карантинные меры и дешевая ипотека может стать причиной, по которой люди будут покупать более просторные квартиры.

"Все-таки такие испытания, как два месяца в малогабаритной квартире, - это не каждый выдержит", - сказал он.

Кроме того, Юсупов отметил, что нет предпосылок к изменению цен на жилье, ни в сторону повышения, ни в сторону снижения.

"Последние годы застройщики держат минимальные цены. Предпосылок для изменения цен нет. А истории о снижении на 15-20% - это маркетинговые ходы", - сказал он.

Москвин поддержал мнение о том, что предпосылок для изменения цен не видно.

"Чаще всего рекламу о 15-20%-ой скидке дают малоизвестные застройщики. У известных нет возможности давать такие скидки, так как нет таких прибылей", - сказал он.

Также Москвин отметил, что сейчас правительство региона активно занимается проблемой обманутых дольщиков и проблемой расселения ветхого жилья.

"Да, обманутые дольщики у нас еще остаются, но мы ведем планомерную работу. Здесь и сейчас ничего обещать не буду, но мы достроим все", - сказал он.

Кроме того, Москвин отметил, что власти Ленобласти сейчас переносит деньги из бюджета 2022-2023 годов на 2020-2021 годы, чтобы ускорить программу расселения аварийного жилья. За четыре года планируется расселить 200 тыс. кв.м. такого жилья, запланированные траты 12 млрд рублей.