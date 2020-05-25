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Инвестиции (проекты)

Магистральную квантовую сеть Москва – Петербург создадут в I квартале 2021 г.

Магистральную квантовую сеть Москва – Петербург создадут в I квартале 2021 г.

25 мая 2020, 14:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Транспорт 

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Магистральная квантовая сеть, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, будет создана в I квартале 2021 года, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Мы не оставляем квантовые коммуникации, в 2021 году в I квартале [2012 г.] мы хотим сделать линию Москва - Санкт Петербург. Сдадим в эксплуатацию, считаем, что это повысит надежность", - отметил он.

В РЖД отмечали, что общая протяженность квантовой магистральной сети составит более 800 километров. Реализация такого проекта позволит внедрить критически важные сервисы нового поколения.

Ранее сообщалось, что РЖД разработали дорожную карту развития квантовых коммуникаций. Она включает в себя разработку до 2024 года девяти приоритетных технологий и пятнадцати продуктов, а также более 35 целевых показателей эффективности, среди которых: объемы производства и продаж продукции, протяженность квантовых сетей, уровень готовности технологий, обеспеченность кадрами и другие параметры.

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