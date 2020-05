Министерство энергетики Литвы представило на рассмотрение заинтересованным сторонам проект правительственного постановления о согласовании акваторий в Балтийском море, пригодных для строительства шельфовых ВЭС, а также предложения относительно мощности будущих объектов шельфовой ветровой генерации.

Проект документа был подготовлен на основе рекомендаций рабочей группы, созданной по указу министерства. Рабочая группа, включающая представителей государственных учреждений и бизнес сообщества, изучила возможные этапы разработки проектов ветровой энергетики в Балтийском море, модели подключения ВЭС к электрическим сетям, подходы к выбору оптимальных мест расположения ветровых турбин в море, распределение обязанностей и расходов по присоединению к электрической сети. Были также рассмотрены потенциальные механизмы финансирования проектов, вопросы, связанные с выдачей разрешений на использование территориальных вод, а также разработкой цепочки поставок оборудования для проектов шельфовой ветроэнергетики.

Основываясь на положениях Национальной стратегии энергетической независимости и Национального плана по энергетике и климату (National Energy Independence Strategy and the National Energy and Climate Plan), а также рекомендациях рабочей группы, Министерство энергетики также предлагает построить шельфовую ВЭС мощностью до 700 МВт в акватории площадью 137 км2 в 29 км от побережья. Ожидается, что ежегодная выработка ВЭС составит от 2,5 до 3 ТВт*ч, что эквивалентно 25% суммарного электропотребления в стране в настоящее время. В настоящее время законодательство Литвы не предусматривает схему поддержки проектов строительства шельфовой ветроэнергетики, поэтому перед Министерством энергетики стоит задача выработать необходимые законопроекты, регламентирующие их финансирование, и согласовать ее с Еврокомиссией до 1 июня 2020 г.

Национальным планом по энергетике и климату поставлена цель довести долю ВИЭ-генерации в выработке электроэнергии до 45% к 2030 г. (для достижения этой цели мощность ВЭС должна вырасти в 2 раза, СЭС – в 5 раз в 2020-2030 гг.) и до 80% – к 2050 г. (до 18 ТВт*ч), из которых доля ветровой генерации должна составить не менее 55%, а солнечной – 24% от общей выработки к 2030 г. К 2050 г. доля ВЭС в общем объеме произведенной в стране электроэнергии должна составить 65%.

По мнению министерства энергетики Литвы, в ближайшее время должно быть начато строительство кабельных связей для присоединения шельфовой ВЭС к национальной электрической сети, т.к. срок их прокладки может составить до 8 лет. Министерство также предложило системному оператору Litgrid инициировать подготовительную работу по разработке проекта присоединения ВЭС к национальной энергосистеме. Планируется, что первые аукционы по проекту строительства шельфовой ВЭС в Балтийском море состоятся в 2023 г., а вырабатывать чистую электроэнергию станция начнет к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission